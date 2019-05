Los redactores del Plan de Movilidad animan a la participación ciudadana Los redactores del plan de movilidad expusieron ayer a los vecinos su trabajo. / OMAR ANTUÑA El equipo de Vectio explica a los consejos de participación el método de trabajo para lograr unos resultados «que sean viables y realistas» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Viernes, 31 mayo 2019, 01:10

«Necesitamos datos reales, de lo contrario, lo que haremos no servirá de nada». José María Sánchez, de Vectio, empresa adjudicataria de la redacción del Plan de Movilidad de Avilés no se anduvo ayer con rodeos a la hora de explicar el método de trabajo con el que, durante los próximos meses, elaborarán un documento que debe analizar las formas de transporte de los avilesinos y proponer soluciones coherentes con los adjetivos del documento: urbana y sostenible. Es decir, los desplazamientos en el concejo y de la manera más respetuosa con el entorno, en un concepto amplio. Es decir, no se trata sólo de reducir la polución, también de reducir ruido y molestias a los vecinos, según explicó ayer José María Sánchez en un encuentro que mantuvo con los consejos de participación en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones.

El concejal de Promoción Económica en funciones, Manuel Campa, presentó el acto y recordó el compromiso de la alcaldesa en funciones, Mariví Monteserín, de aplicar las conclusiones del plan de movilidad una vez que concluya.

Por su parte, José María Sánchez destacó la importancia de la participación en la elaboración de los documentos.

«Las conclusiones serán amplias y combinarán diferentes modelos de transporte», aseguran

«Estamos recogiendo datos sobre el transporte, pero también son muy importantes las opiniones de los vecinos, que nos transmitan sus reivindicaciones y sus quejas. En la medida de que la recogida de los datos sea más exacta, las conclusiones serán mucho más adecuadas a la realidad», apuntó.

Habrá diferentes encuentros con el movimiento social y los avilesinos. En este sentido, se habilitará un espacio en la web para informar a la ciudadanía de manera puntual.

Sánchez avanzó que el documento final «aportará unas conclusiones que se puedan ejecutar a corto, medio y largo plazo. Tenemos que ver cómo nos movemos en Avilés y cómo sería su evolución sin introducir cambios y cómo podemos hacer esos desplazamientos de una manera más sostenible».

José María Sánchez apuntó que la conclusiones serán «amplias, afectarán a muchos ámbitos. Por ejemplo, muchas personas defienden el carril bici y en las conclusiones definiremos los itinerarios posibles. En todo caso, se combinarán diferentes modelos de transporte».