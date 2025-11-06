La reducción del desempleo en la comarca de Avilés no rebaja las cifras de paro en mayores y mujeres

Los datos de la evolución del paro en la comarca reflejan una foto fija que se repite mes a mes. Una tendencia general que se ... puede interpretar como positiva como es la reducción interanual del número de desempleados, ya en las cifras que se registraban antes de la crisis económica de 2007-08. Sin embargo, esa realidad choca con tres elementos singulares: la edad, con el 60% de los desempleados por encima de los 45 años; el sexo, con un incremento de las mujeres desempleadas en la medida que cumplen años. Así, si el conjunto de mujeres representa el 36% del total de parados, si vamos a las mujeres mayores de 45 años, éstas suponen el 59% del total de personas sin empleo.

Un tercer factor es que la temporalidad sigue condicionando las relaciones laborales, ya que sólo el 14,83% de los contratos firmados en octubre fueron de jornada completa con carácter indefinido.

El resto fueron contratos temporales o fijos con jornada parcial, con lo que supone de menos ingresos para los trabajadores.

La suma del número de parados en Avilés, Castrillón, Corvera, Illas, Gozón, Pravia, Muros de Nalón y Soto del Barco se cerró el pasado mes de octubre con un descenso interanual del 6,50 por ciento hasta alcanzar las 7.439 personas. El porcentaje mejora el comportamiento de España, con una reducción del 6,08 por ciento, pero se encuentra por debajo de la media asturiana donde el paro bajó un 7,46 por ciento.

Los claroscuros de esta cifra comienzan con detalles como la edad. Los mayores de 45 años suman en la comarca 4.479 personas, el 60,21%. Es cierto que en los informes del Servicio Público de Empleo del Principado existen diferentes grupos de edad: de 45 a 49; de 50 a 54, de 55 a 59 y más de 59. De igual manera, es lógico pensar que, especialmente en ese último, buena parte de las personas incluidas se encuentren en procesos de prejubilación, si bien la cifra es demasiado elevada para pensar que todo el mundo se encuentra en esa situación (o si se encuentra en ese estado sus empresas viven procesos de destrucción de empleo, con las consecuencias negativas que implica).

Sirva como ejemplo Avilés, que con sus 4.351 desempleados condiciona el comportamiento de la comarca. El número de mayores de 45 años en paro alcanza las 2.610, el 59,99% del total de su paro. De estos, 690 figuran en entre 55 y 59 años y 875 como mayores de 59 años. Esto supone 1.565 personas y cabe pensar que no todo el mundo se encuentra en procesos de prejubilaciones.

En el lado contrario, llama la atención como el paro juvenil es inferior al de los demandadas sin experiencia previa, lo que evidencia sus dificultades para acceder al mercado laboral.

Una situación similar se da en el paro femenino. En el conjunto de la comarca, el paro femenino representa el 59,07% del total. En el caso de las mujeres mayores de 45 años, se han registrado 2.682 mujeres, lo que supone el 36,05% del total del desempleo. Sin embargo, en el caso del desempleo juvenil, el número de chicos es superior al de mujeres.

Por último, respecto al tipo de contrataciones, los contratos indefinidos de jornada completa suponen sólo el 14,83% de las contrataciones, lo que significa que no se crea empleo de calidad en el conjunto de la comarca.