Los datos del paro muestran algunos de los problemas de la economía de la comarca. PABLO NOSTI

La reducción del desempleo en la comarca de Avilés no rebaja las cifras de paro en mayores y mujeres

Avilés cierra octubre con 7.439 desempleados, de los que el 60% son mayores de 45 años, el 59% mujeres, y dominan los contratos temporales

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Los datos de la evolución del paro en la comarca reflejan una foto fija que se repite mes a mes. Una tendencia general que se ... puede interpretar como positiva como es la reducción interanual del número de desempleados, ya en las cifras que se registraban antes de la crisis económica de 2007-08. Sin embargo, esa realidad choca con tres elementos singulares: la edad, con el 60% de los desempleados por encima de los 45 años; el sexo, con un incremento de las mujeres desempleadas en la medida que cumplen años. Así, si el conjunto de mujeres representa el 36% del total de parados, si vamos a las mujeres mayores de 45 años, éstas suponen el 59% del total de personas sin empleo.

