La reducción de la desigualdad, objetivo del XXII Foro Solidario de Avilés

La desigualdad, el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 10 de la Agenda 2030, será el núcleo central del Foro Solidario de Avilés, que celebrará su ... vigesimosegunda edición los días 6, 7 y 10 de noviembre. Al igual que en años anteriores, para esta nueva edición se ha constituido un grupo de trabajo integrado por el equipo de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional del Ayuntamiento y por representantes de doce oenegés y la Coordinadora de oenegés del Principado de Asturias (CODOPA).

El concejal de Servicios Sociales y Cooperación Internacional, Agustín Medina, ha presentado este lunes un foro cuyo tema central de reflexión es un ODS provocado por un «modelo económico profundamente desigual» y que también es consecuencia de los conflictos armados, de ahí que se dediquen un par de mesas a la situación en Palestina.

El jueves día 6 de noviembre tendrá lugar la inauguración del XXII Foro Solidario de Avilés, a cargo del propio edil, de la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, y del director General de Agenda 2030, Juan Antonio González Ponte, en el salón de actos del IES Menéndez Pidal.

A las 12.30 horas habrá un encuentro y diálogo con alumnado de Formación Profesional sobre los programas Juventud Asturiana Cooperante y el programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia (PAV), en ambos casos con experiencias personales.

A las 17.30 horas, en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, se desarrollará la mesa redonda 'Sures y Nortes: El papel de la cooperación internacional en la reducción de desigualdades. 4 ejemplos desde Avilés'.

El viernes 7 de noviembre, en la sala polivalente de la Casa de la Cultura, tendrá lugar la charla-coloquio 'Palestina, del apartheid al genocidio', con Javier Espinosa Robles, redactor y reportero de guera del periódico El Mundo, y Mónica García Prieto, periodista especializada en corresponsalías internacionales, y 'Dos años de genocidio en Palestina', con el escritor y activista palestino Mohamed Safa y con la directora ejecutiva de Unrwa España, Raquel Martí Lezana.

Por último, el lunes día 10, tendrá lugar el III Encuentro Escolar Solidario en el auditorio de la Casa de la Cultura, en el que se incluye una obra de teatro por este objetivo número 10. Por la tarde, de 18.30 a 20 horas, habrá una proyección de fotografías en la Plaza de España sobre la exposición 'Ellas deciden en Honduras'. A las 19 horas, en el Centro de Servicios Universitarios, la escritora Ángela Nzambi y Vicente Montes, representante de la Fundación El Pájaro Azul, mantendrán un diálogo sobre las literaturas orales africanas.

El foro se clausurará a las 20.15 horas con la presencia de la alcaldesa Mariví Monteserín y la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto.