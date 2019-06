«Se está reduciendo la percepción del riesgo del consumo de cannabis» Carmen González Carreño. / MARIETA Carmen González Carreño | Responsable de la Unidad de Tabaquismo del Área III Directiva del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, esta enfermera lleva décadas ayudando a los avilesinos a dejar de fumar EVA FANJUL AVILÉS. Lunes, 3 junio 2019, 01:11

La enfermera Carmen González Carreño lleva décadas de lucha contra el tabaquismo, convencida de que la prevención empieza por «desarrollar el sentido crítico de la ciudadanía ante el tabaco». Además de su labor como responsable de la unidad de tabaquismo del Área Sanitaria III, González Carreño es la vicepresidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, desde el que desarrolla en centros de Secundaria de Pravia y Castrillón el pilotaje del proyecto Evict para la prevención del consumo de cannabis y tabaco en jóvenes.

-¿En qué punto se encuentra la lucha contra el tabaquismo?

-Este es un buen momento en el ámbito internacional, desde la aprobación del control de tabaco de la OMS que ratificaron 196 países y que fue el primer tratado de salud pública mundial que hubo. Eso obligó a que los gobiernos fuesen aplicando medidas y hemos avanzado mucho. ¿Quién iba a imaginar que se lograría que no se fumase en un restaurante o en un bar? Y ahora ya lo vemos normal. Es decir, se han dado avances, lo que pasa es que en España, como en otros países, relajamos un poco la norma.

-¿En qué aspectos sucede esto?

-A que en las terrazas no se cumple la normativa porque se fuma en todas, aunque no se pueda. Hay muchos incumplimientos de la norma y no se está haciendo nada porque nadie denuncia. Y hay que entender que en estos casos las prohibiciones de Sanidad son protecciones de la salud de todas las personas, fumadores y no fumadores. Durante las comidas ya no se fuma y antes se fumaba todo el rato.

-¿El siguiente paso será no fumar en espacios privados?

-Claro, y se levantará la misma oposición que hubo con la primera restricción hasta que la gente se acostumbre y entienda que hay humo de primera mano, humo de segunda mano y de tercera mano, que es el que queda pegado en los muebles y enseres de la casa. Los niños son los que están más expuestos al humo de tabaco cuando hay fumadores en casa, aunque los papás todos te dicen que fuman en la ventana, pero cuando los niños no están delante fuman dentro y los tóxicos y el alquitrán quedan pegados en la pared, sofás, cortinas, en todo, y también en los juguetes de los niños. Los críos lo tocan todo, lo llevan todo a la boca y al ser pequeños más le afecta más.

-Hablando de menores, ¿hay un repunte en consumo de tabaco?

-Pues mire, sucede más en el ámbito nacional, en Asturias no tanto e incluso el año pasado en algunas estadísticas estamos por debajo de la media nacional. De todos modos nos alerta porque en materia de prevención a nosotros no se nos ha formado en la carrera y lo hacemos de forma voluntaria, el que quiere lo trabaja. Hay que hacer un buen programa y hacerlo todos.

-¿A quién le compete esto?

-Pues al Ministerio de Sanidad, al Principado... Hay un programa en muchas ciudades que se llama 'Clases sin humo', con actividades muy divertidas y prácticas porque los niños necesitan manipular y ver, no vale con dar una charla. Los críos necesitan razonar para tener espíritu crítico, esto es algo que les estimula mucho. Hay que empoderarlos y mostrarles cómo la industria tabacalera les está buscando.

-¿A qué se refiere?

-A que es envían mensajes a través de las redes sociales, hay videojuegos dirigidos a ellos, hay series televisivas para adolescentes en las que los protagonistas fuman, y eso no está prohibido. Incluso están patrocinando a algunos bloggers y youtubers que promocionan cigarros electrónicos. Es decir, sigue con el mismo sistema: hacer el producto accesible, atractivo y que tengas modelos que te enganchen.

-¿Y es legal que se promocionen esos productos en internet?

-La prohibición no ha llegado ahí, no está reglado. Lo que demuestra que la industria tabacalera va siempre muy por delante de nosotros.

-Háblenos del proyecto para prevenir el consumo de tabaco y cannabis en jóvenes que pilota.

-El programa Evict, es un proyecto apoyado por el Plan Nacional de Drogas. Este curso estoy pilotando la unidad de prevención de consumo de porros en estudiantes de segundo y tercero de la ESO en San Luis de Pravia y los institutos de Pravia y Salinas. Según la valoración del pilotaje, mejoraremos la unidad y la pondremos a disposición del profesorado y sanitarios de ámbito nacional que deseen hacer prevención de consumo de porros.

-¿Hay un problema preocupante?

-Alcohol, tabaco y cannabis son las drogas más consumidas por estudiantes de 14 a 18 años. Más del 80% de las demandas de tratamiento en drogodependencias están relacionadas con consumo de cannabis, mientras se reduce la percepción de riesgo de su consumo. Los porros llevan tabaco y hay un vínculo entre el tabaco y el cannabis del que se aprovechan las tabacaleras.

-¿Se debe agilizar la legislación?

-Sí, pero primero hay que cumplir la legislación que tenemos y luego hay que promocionar y apoyar la prevención. En la declaración de Madrid, que han firmado más de sesenta sociedades científicas, promovida por el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, se proponen medidas como el empaquetado neutro que no sea atractivo y que se regule el cigarrillo electrónico igual que un cigarrillo convencional, para prohibir su uso en lugares públicos y que no se normalice su consumo. Hemos conseguido que no fumar se vea como algo casi normal y el uso del cigarrillo electrónico socava esto.