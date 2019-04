Reinas de El Bollo con ganas de fiesta La Xana, la Xanina y las damas de honor junto a la alcaldesa en el escenario del Teatro Palacio Valdés. / OMAR ANTUÑA Elena Ruiz y Lucía Sarille reciben sus bandas como Xana y Xanina de este año SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Domingo, 14 abril 2019, 01:52

Con nervios pero también con muchas ganas de que empiece la folixa. Así vivieron ayer la Xana y la Xanina de las fiestas la gala que las nombró reinas de El Bollo. Elena Ruiz y Lucía Sarille recibieron, de manos de la alcaldesa, Mariví Monteserín, sus bandas y no las soltarán hasta que pase el lunes de Pascua.

Ellas, junto a sus cortejos, lucieron ayer con orgullo los trajes regionales asturianos, con los que participarán en todos los eventos de la festividad, que arrancará la próxima semana. La gala de entronización se celebró en el Teatro Palacio Valdés, que volvió a llenarse para la ocasión. La animación de la presentación corrió a cargo del Coro Contracanto, del grupo de canto Amigos de Miranda y de las Escuelas de Danza Myriam Chamorro y Mónica Nuñez. En su intervención, la alcaldesa, destacó como las fiestas han conseguido representar «el optimismo y la unidad con la que los avilesinos siempre vivimos los grandes días y también las dificultades que afrontamos en el día a día».

La Xana, Elena Ruiz, se presentó este año al puesto en homenaje a su abuela. Falleció hace unas semanas y siempre tuvo ganas de ver a su nieta vestida de asturiana. «Al final no me vio, pero yo tengo muchas ganas, me hizo mucha ilusión ser la elegida, me siento afortunada», decía la joven. Tiene diecisiete años y estudia en el Colegio Santo Ángel de Avilés. «Desde pequeña me tiró mucho la fiesta, aunque con quince me decanté más por vivir la comida en la calle. Este era el año para presentarme», confiesa, a la vez que reconoce que no echará de menos «el parque Ferrera porque esta es otra manera de vivir la experiencia que no se va a repetir nunca más».

A su edad sus amigos siguen disfrutando la Comida en la Calle sin ataduras aunque todos están «contentos porque sabían que a mi me hacía mucha ilusión este año ser la Xana». Ayer tomaba posesión del cargo con «ganas de vivirlo todo al máximo». Junto a ella forman parte del cortejo de Damas de Honor: Laura Díaz, María del Rocío Fernández, María Bravo, Paula Fernández, Paola Menéndez y Naia Roselló.

Lucía Sarille, de once años, es la nueva Xanina de las fiestas de El Bollo aunque para ella no es la primera vez que ocupa cargo en la comitiva. Hace tres años fue elegida tercera Dama de la Xanina, puesto que ahora ocupa «con muchas ganas». Ayer, antes de empezar la gala confesaba «estar nerviosa». Su familia no la dejó sola en ningún momento, tampoco su cortejo. Estudia en el Colegio Versalles y reconoce que lo mejor de las fiestas es «el Bollo que me regala mi madrina y también las carrozas y la Comida en la Calle». Las Damas que acompañarán a Lucía este año serán: Zuriñe Martínez, Paula Sedano, Erika Salas, Inés Fernández, Sofía García y Nerea González.