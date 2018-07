«Las relaciones de pareja que se establecen en redes sociales repiten el modelo tradicional» Soraya Calvo, ayer en la calle La Ferrería. / MARIETA Soraya Calvo, sexóloga y pedagoga: «El deseo de contacto físico, del beso, sigue existiendo, por lo que el contacto personal sigue siendo el principal objetivo a pesar de estar en la era digital» EVA FANJUL AVILÉS. Sábado, 21 julio 2018, 03:06

La sexóloga y profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, Soraya Calvo, participó ayer como ponente en la última jornada del XIV Curso de Sexología de Avilés. En su intervención Calvo analizó de una manera crítica las relaciones y la comunicación a través de las redes sociales, donde «cambia el formato, pero siguen repitiéndose comportamientos que no distan tanto de los que se desarrollan de manera presencial», explicó.

-¿Cómo es la comunicación sexuada en la era de las redes sociales?

-Es una comunicación diferente a la que había antes de la aparición de las redes sociales, pero que tiene mucho que ver con los modelos de relación tradicionales. Es decir, no cambia el modelo de relación como tal, sino el modo de comunicación debido a que disponemos de muchas y variadas herramientas como redes sociales o teléfonos móviles.

-¿Y cómo es ese modelo de relación que persiste?

-Cuando hablamos de relación en pareja nos encontramos un modelo muy basado en el amor romántico, un modelo sexista que responde a la sociedad patriarcal en la que vivimos y en la que existen evidentes relaciones de desequilibrio y desigualdad entre hombres y mujeres. Otro factor a tener en cuenta es que estamos en una sociedad mediada por una visión liberalista y neocapitalista que coloca a las personas como objetos de consumo, y por último la influencia de la moral cristiana que continúa influenciando la idea de familia, de las relaciones eróticas y los límites de la fidelidad.

-Respecto al modelo de comunicación, ¿qué cambios han generado las redes sociales?

-Pues hemos pasado de un modelo de comunicación analógica en el que las cosas importantes se hablaban cara a cara y donde por teléfono se comentaban cosas menos trascendentes. Nadie se imaginaba hablando de temas importantes para la vida por teléfono y ahora mismo eso ya no pasa, ahora a través de redes sociales se habla de todo.

-¿La calidad de la comunicación es la misma?

-Esa valoración depende de la generación a la que pertenezca cada persona. Para aquellos que se han socializado en la era de predominio analógico la comunicación en persona es primordial y lo que pasa en las redes es menos importante. Sin embargo, para los que crecieron en la era digital no existen esas diferencias.

-¿El predominio de la comunicación digital puede afectar a las habilidades sociales?

-No tiene porqué ya que la comunicación cara a cara está en la vida diaria. Sí es verdad que el ámbito digital es muy importante, pero la analógica sigue existiendo. El deseo de contacto físico, la búsqueda del beso, siguen existiendo por lo que el contacto personal sigue siendo el principal objetivo.

-¿Y no hay un exceso de postureo?

-No es que haya más postureo, lo que pasa es que el que hay es más evidente porque está más expuesto. Lo que hay detrás de ese postureo es el deseo de que los demás nos vean como algo que tu quieres ser.

-Cada vez más personas buscan pareja 'online', ¿a qué se debe ?

-Hay varios factores. Por un lado, es que es un juego divertido, muy vinculado con el ocio, muy relacionado con la mercantilización de las parejas porque tu realmente eliges lo que te gusta y lo que no a través de una imagen. Aunque también hay cuestiones sensibles, pero yo también le veo muchas cosas positivas, como facilitar la posibilidad de conocer a gente a personas que viven en zonas aisladas.

-¿Estamos preparados para esto?

-La educación no puede obviar que las relaciones que establecen las personas están mediadas por las tecnologías, así que no podemos seguir haciendo una educación que no contemple este aspecto.