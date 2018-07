La remodelación del parque de El Muelle recibe el aprobado general

Pocos peros se escucharon ayer en las filas de la oposición a la propuesta arquitectónica para ampliar el parque de El Muelle y peatonalizar la plaza de Pedro Menéndez. No obstante, los partidos políticos no las tienen todas consigo porque son conscientes que una remodelación no tiene por qué ser suficiente para que los avilesinos se reconcilien con este parque histórico, de ahí que esperan ahora que se concreten las ideas para dinamizarlo y ya avanzan algunas más a sumar a las que se incluyen de dotarlo de un bar y sala de usos múltiples y una zona de juegos infantiles.

El Partido Popular incluía en su programa electoral la regeneración de esta zona. Ayer su portavoz, Carlos Rodríguez de la Torre, abogaba por establecer fórmulas «que den continuidad al eje comercial que comienza en Las Meanas, sigue en El Atrio y la plaza de Hermanos Orbón y ahora se unirá al parque a través de la plaza de Pedro Menéndez».

Pone ya, además, algunos topes para dar su visto bueno al plan definitivo. Uno es el mantenimiento del arbolado -algo que inicialmente ya se contempla en el proyecto-, el otro es que las nuevas edificaciones sigan las características arquitectónicas de las actuales y la tercera tiene que ver con el aparcamiento. «Se pierden plazas de estacionamiento y podría compensarse a pocos metros si se negociase con la propiedad del entorno del apeadero de Feve para crear ahí un aparcamiento disuasorio».

En el plano más político, De la Torre criticó «la tardanza del equipo de gobierno en realizar este concurso de ideas que ha hecho que, curiosamente, vayamos a estar hablando del proyecto el año que viene en plena campaña electoral».

Gráfico. La remodelación del parque.

Los tres concejales que abandonaron la disciplina del PP, los no adscritos, también aplauden la solución arquitectónica y coinciden en gran parte del planteamiento de su anterior partido. Constantino Álvarez destacó del proyecto que se respete el jardín histórico y que se logre que aumente el espacio del parque, así como la peatonalización «que dará continuidad al eje desde Las Meanas». Abogó también por dar solución en la zona del apeadero a la reducción del aparcamiento. En cuanto a la dinamización, indicó que «se debe estudiar que la nueva plaza de Pedro Menéndez peatonalizada pueda servir para ampliar el mercado de los lunes, con lista de espera de vendedores desde hace años por falta de sitio en Hermanos Orbón».

David Salcines, el portavoz de Somos, consideró que «no solo debe ser una actuación urbana, se tiene que dotar al parque de actividad para recuperarlo en lo social, por lo que habrá que plantear proyectos que le den vida y que tengan sentido». Reivindicó para su partido una visión de ciudad mayor que la de otros partidos al defender que toda esta intervención en la zona, incluyendo la recuperación de la muralla, se complete con otra pata, el soterramiento de las vías del tren y la Arteria del Puerto.

En todo caso, recuerda, como también hicieron el resto de los partidos de la oposición, que la propuesta para el parque es todavía un boceto que tendrá que concretar muchas cuestiones como las relacionadas con el estacionamiento y circulación en los días de mercado. Además, Salcines aprovechó para recordar que hay otros parques en barrios de la ciudad que también necesitan una remodelación «y no se debe olvidar».

Izquierda Unida analizará en los próximos días en sus órganos de dirección la propuesta presentada este lunes por el equipo de gobierno socialista. «Urbanísticamente parece que es correcto, pero hay que ver todavía cómo se plasma todo, lo que nos preocupa es que sea un lavado de cara y no se dote de contenido al parque para que deje de ser una zona de paso nada más», indicó la portavoz Llarina González.

La concejala de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, recordó que su partido aprobó el presupuesto de este año que incluye un millón de euros para esta obra y dijo que «no nos disgusta lo que se plantea y la idea clave es volver a hacer el parque apetecible, que se preste a estar, ya que se ha convertido en un lugar de paso simplemente». Sobre los aparcamientos, abogó porque se abra el parking del Niemeyer diariamente, algo que ahora no ocurre.

Las críticas

Por su parte, el edil de Ganemos, Agustín Sánchez, hizo la valoración más negativa. En su opinión se sustituye árboles por cemento para construir un establecimiento hostelero que solo aporta una desleal competencia a los negocios de la zona». Critica además los cambios de circulación y aparcamiento, «sin haber realizado el Plan de Movilidad, paralizado desde hace tres años». Y dice que se pone en peligro el mercado de los lunes al dejar sin zona donde aparcar.

Precisamente sobre estos cambios en el estacionamiento hablaba ayer la alcaldesa, Mariví Monteserín. «Cuando se peatonaliza se pierden plazas, pero el proyecto trata de amortiguar el impacto en la otra zona de la calle de El Muelle», dijo. En todo caso recordó que «el mayor impacto fue la peatonalización del centro y hoy convivimos muy bien» y se mostró convencida que el proyecto para esta zona verde y su entorno contribuirá a hacer una ciudad «más sostenible y un parque más atractivo».

El secretario de la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez de Avilés Centro, Pablo Castañón, aprobó el proyecto arquitectónico a la espera también de que se concreten las fórmulas de dinamización. Pero echó de menos que el diseño no haya contado con un proceso participativo de las entidades sociales y de la ciudadanía. Cree que previamente debería de haberse llevado a cabo un debate público sobre lo sucedido en el parque y que los ciudadanos deberían haber podido aportar ideas. Además, reclama que se den a conocer las propuestas ganadoras íntegramente «porque las prisas no son buenas consejeras y seguro que aportan ideas para resolver algo imprescindible para ordenar la zona, la interconexión con la ría».