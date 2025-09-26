La remunicipalización de Avilés se iniciará a partir de febrero con los trabajadores de limpieza

Después de años de negociaciones y tensiones entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, la recuperación de algunos servicios municipales externalizados podría comenzar a ... principios del año que viene. El primer contrato que se en remunicipalizarse sería el que afecta a la limpieza de los edificios municipales pertenecientes a las fundaciones de deporte y cultura.

Es una parte del contrato que hace alrededor de un año abrió la primera crisis entre los socialistas y al entonces coalición entre IU y Podemos. Ese contrato, adjudicado por 1,9 millones de euros, incluía la totalidad de los inmuebles propiedad del Ayuntamiento, aunque lo que empezaría por asumirse es únicamente una parte del mismo.

El servicio se adjudicó por un año, y finalizaría el próximo febrero, aunque existen dudas de si sería posible ejecutar el cambio en ese momento o habría que prorrogar el contrato durante unos meses. En cualquier caso, todo apunta a que esta vez sí se llevará a cabo la remunicipalización, uno de los compromisos del pacto de gobierno y, sobre todo, una de las líneas rojas de Izquierda Unida, que lo considera un asunto clave.

A partir de ahí, se pretende que la Empresa de Servicios Auxiliares vaya asumiendo más servicios de los que ahora mismo prestan empresas externas. Uno de ellos el de cementerios y el otro el de turismo, donde parte de los técnicos son subcontratados y pasarían a estar en las mismas condiciones que sus compañeros.

Antes de que suceda todo eso habría que dar dos pasos clave que llevan meses retrasándose. Por una parte, modificar los estatutos de la empresa municipal para posibilitar que asuma más funciones que las que ahora mismo tiene asignadas, y por otra contratar a una persona que se encargue de la gerencia, ya que el mayor volumen de trabajo haría necesario que alguien se hiciera cargo de las labores de organización y gestión.

Esta proceso de contratación debería haberse iniciado a principios de verano, pero ha ido retrasándose. Se espera, no obstante, que la plaza se convoque «en los próximos días». después de eso, aún habría que valorar a los candidatos y seleccionar a uno. En paralelo, se ultiman los nuevos estatutos, que se prevé que puedan votarse en el próximo pleno que se celebre en el mes de octubre.

Compromisos

Esto ocurrirá pasado el ecuador del mandato, y supondrá todo un logro para Izquierda Unida, que tiene en el refuerzo de la Empresa de Servicios Auxiliares y la recuperación de servicios uno de sus principales objetivos de gobierno. En el acuerdo alcanzado en julio de 2023, tras las elecciones municipales, se señalaban varios puntos al respecto. Por una parte, se firmó la voluntad de modificar los estatutos de la empresa municipal «a fin de posibilitar que esta empresa pública municipal se pueda hacer cargo de la prestación de nuevos servicios».

Además, ambas formaciones suscribían el compromiso de «reforzar las brigadas de mantenimiento a fin de mejorar su capacidad de intervención en la ciudad» y que «la brigada de parques y jardines realizarán, con los medios necesarios, la actividad de mantenimiento en los parques de El Muelle y Ferrera», aspectos en los que también se ha avanzado después de una época en la que el servicio de brigadas estaba tendente a la extinción en favor de los contratos con empresas externas.

Todo ello eran demandas históricas de la coalición de izquierdas cuando se encontraba en la oposición y que ahora, en el gobierno, ha conseguido pactar con el Partido Socialista. El camino, sin embargo, no ha sido fácil, y a punto estuvo de hacer saltar el pacto por los aires el año pasado, cuando en plenas negociaciones para la remunicipalización el gobierno licitó de nuevo el contrato por un periodo de un año prorrogable por otro más, lo que dejaba el servicio privatizado prácticamente todo el mandato, ya que la prórroga vencería en febrero de 2026, poco antes de las elecciones. Ahora parece que la situación ha logrado reconducirse y en unos meses se iniciará la senda de la recuperación de estos servicios que ahora se prestan con personal subcontratado y que pasarán a depender de una empresa pública municipal que ahora, fundamentalmente, se ocupa de parte del servicio de conserjería de los centros culturales y deportivos del Ayuntamiento y que IU aspira a que siga yendo a más.