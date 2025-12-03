René Porrúa: «Soy optimista ante las dificultades que afronta Asturias»

El director general de Gonvarri Metal Structures, René Porrúa, expresó esta mañana su optimismo ante el futuro de la región. «Llevamos años en un ... proceso de transformación, existe una diversificación, una evolución hacia productos de más valor añadido, I+D. Tenemos retos: somos una de las regiones más envejecidas, es necesario un ajuste entre la oferta y demanda laboral, retos en infraestructuras, pues no todo es la Variante. Pero soy optimista», aseguró después de ser reconocido como directivo del año por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en un acto organizado en el Real Club Astur de Regatas, en Gijón.

Porrúa recibió el diploma de Javier Saénz de Jubera, que sustituye al frente de APD a Eva Rodríguez. En una conversión con Eva Pando, reconocida el año pasado, puso en valor a su equipo. «Soy consciente de mis carencias y por eso me gusta estar rodeado de los mejores», apuntó antes de citar a todos los integrantes de su equipo. De hecho, aseguró que «con el equipo puedes llegar a cualquier lugar».

René Porrúa también abordó otros problemas, como la captación del talento. «No me gusta la palabra retener, porque implica una obligación; prefiero fidelizar a los jóvenes y conseguir que se queden en la región». También reconoció la dificultad de las empresas para ser «flexibles y tener capacidad de cambio. Antes, las innovaciones tenían una vida más larga. Hoy, lanzas algo un miércoles y el jueves ya está esperando el cambio»

Con este reconocimiento, APD reconoce la tarea de un directivo con responsabilidades en la fábrica de Cancienes, pero también en Turquía y en Colombia, todo un reto donde la receta básica del éxito es, según expresó Porrúa, «la humildad cultural. No puedes llegar con una receta mágica e imponerla. Hay que hablar con las personas, escuchar su punto de vista, aprender con ellos y hacerlos partícipes en e proceso», explicó.

Y es que Porrúa apostó por una visión humanística de la gestión. «Siempre intento apelar al sentido común. En los diálogos con el equipo doy y recibo. Mantengo la capacidad de aprender», aseguró.