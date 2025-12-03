El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Saénz de Jubera entrega a René Porrúa el diploma acreditativo. Juan Carlos Román
IV Edición Premio APD directivo del Año

René Porrúa: «Soy optimista ante las dificultades que afronta Asturias»

El director general de Gonvarri Metal Structures recibe en Gijón el reconocimiento de los directivos asturianos por su modelo de gestión

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:25

Comenta

El director general de Gonvarri Metal Structures, René Porrúa, expresó esta mañana su optimismo ante el futuro de la región. «Llevamos años en un ... proceso de transformación, existe una diversificación, una evolución hacia productos de más valor añadido, I+D. Tenemos retos: somos una de las regiones más envejecidas, es necesario un ajuste entre la oferta y demanda laboral, retos en infraestructuras, pues no todo es la Variante. Pero soy optimista», aseguró después de ser reconocido como directivo del año por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en un acto organizado en el Real Club Astur de Regatas, en Gijón.

