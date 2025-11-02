La reordenación del segundo tramo de San Agustín permitirá mantener los aparcamientos

Los trabajos que ejecuta el Principado para construir un carril bus desde Las Meanas al Hospital Universitario San Agustín no reducirán las plazas de aparcamiento ... en la zona en la que se ejecutan. El Ayuntamiento diseña una reordenación que permitirá mantener el número de estacionamientos para vehículos que hay actualmente en la primera isleta del segundo tramo de la avenida San Agustín.

Como ya había adelantado este periódico, será el Consistorio el que complete la urbanización de este espacio una vez la Consejería de Movilidad y Medio Ambiente finalice su obra, que engloba también los intercambiadores de la estación de autobuses y de Las Meanas.

Estos trabajos están en su recta final, por eso el equipo de gobierno anunció ayer que se trabaja en el proyecto de reordenación del aparcamiento en la avenida de San Agustín, una actuación que dotará a la zona de un total de 54 plazas para turismos, dos reservadas para personas con movilidad reducida y tres para motos.

El objetivo de esta actuación es recuperar y mantener las plazas de aparcamiento que se anulan con las obras que el Principado está llevando a cabo para crear un nuevo carril bus.

El proyecto, está en fase de desarrollo y cuenta con un presupuesto de 274.100 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses. Según se explicó ayer el área de Urbanismo, va a suponer la modificación de la isleta de aparcamiento y la renovación completa de las redes de servicios urbanos: abastecimiento, saneamiento, pluviales y alumbrado.

Mejoras de servicios

La intervención para mejorar el abastecimiento de agua implicará un cambio de la tubería actual de fibrocemento, que, según los informes técnicos que maneja el Ayuntamiento, ya está desgastada y próxima a su vida útil. Se colocará una nueva conducción más resistente y moderna. También se instalarán dos bocas de riego y un hidrante (un punto para conectar mangueras o equipos de emergencia).

En cuanto al saneamiento, se renovarán los sumideros y sus acometidas. Además se construirá una red auxiliar para recoger el agua de lluvia que tendrá un colector (una tubería principal) y varios sumideros nuevos conectados a él con el objetivo de recoger el agua procedente de los nuevos viales.

«El Ayuntamiento de Avilés ha definido un proyecto de intervención en la bolsa de aparcamientos adyacente al carril bus que se está implementando en la avenida San Agustín. Esta actuación, que es del Principado de Asturias y que está llamada a cambiar la movilidad del transporte público en la comarca y que busca la conexión directa de la estación de autobuses con el Hospital San Agustín, afecta a cómo se distribuye el aparcamiento en esta zona de El Carbayedo y por eso, desde el Ayuntamiento, de forma coordinada, respondemos a esa demanda vecinal con una intervención que mantiene el número de estacionamientos actual, incluso se incrementa en cuatro unidades y se aprovecha para la reordenación de todo este entorno en el barrio de El Carbayedo», explicó el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, sobre esta obra.

Además indicó que, con el objetivo de garantizar la accesibilidad del entorno, se habilitará una acera perimetral con pavimento de baldosa de terrazo y un ancho mínimo de tres metros. El proyecto se completará con la renovación del alumbrado público mejorando así la imagen de la zona.