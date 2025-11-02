El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Infografía de cómo quedará distribuido el aparcamiento en la avenida San Agustín.

La reordenación del segundo tramo de San Agustín permitirá mantener los aparcamientos

Con un presupuesto de 274.100 euros, los cambios en la isleta permitirán contar con 54 estacionamientos para turismos y tres de motos

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los trabajos que ejecuta el Principado para construir un carril bus desde Las Meanas al Hospital Universitario San Agustín no reducirán las plazas de aparcamiento ... en la zona en la que se ejecutan. El Ayuntamiento diseña una reordenación que permitirá mantener el número de estacionamientos para vehículos que hay actualmente en la primera isleta del segundo tramo de la avenida San Agustín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

