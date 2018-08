El área sanitaria estudia reorganizar la atención primaria continuada y la urgente Acceso al Centro de Salud del Quirinal. / MARIETA La gerencia afrontará a partir del próxima 10 de septiembre una ronda de reuniones con los profesionales para optimizar los recursos C. R. AVILÉS. Jueves, 30 agosto 2018, 01:56

El Área Sanitaria III trabaja en la «reorganización» de la atención médica primaria con el objetivo de «completar la oferta asistencial» y dar respuesta a esas nuevas necesidades de la sociedad que se han ido detectando con el tiempo. El próximo 10 de septiembre comenzará una ronda de reuniones con los responsables y profesionales de los distintos servicios sobre la base de optimizar los recursos y ofrecer un mejor servicio. Después, tendrá que ser llevado a la junta de personal. En esta revisión se está trabajando codo con codo con el Servicio de Salud del Principado y la previsión es que pueda ponerse en marcha el año que viene.

Uno de los desafíos que está en el punto de mira de los responsables sanitarios es «combinar mejor la atención primaria continuada y la urgente», así como «distribuir mejor el personal» conforme a las necesidades del servicio. Aclaran, no obstante, que en ningún caso pasa por «reducir la capacidad de respuesta».

Actualmente, la atención médica primaria se presta en horario de mañana y hay un servicio de atención continuadas en los centros de salud hasta los ocho de la tarde. A partir de esta hora, las urgencias se centralizan en el Centro de Salud del Quirinal, que durante dos horas, de ocho de la tarde a diez, mantiene al médico que esté de guardia junto con un equipo del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Esta decisión fue adoptada años atrás por la gerente Alejandra Fueyo y la actual gerencia pretendía ahora replantearlo. Al parecer, se barajaba volver al antiguo horario por el que el médico de atención continuada terminaba su servicio a las ocho de la tarde y tomara el relevo en solitario el SUAP. La decisión tenía hasta fecha fijada en el calendario: el lunes 3 de septiembre, pero finalmente se ha suspendido.

El Centro de Salud del Quirinal concentra la atención de las urgencias del municipio. Según los últimos datos conocidos, el Servicio de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) del Quirinal atendió a 124.000 pacientes entre 2011 y 2016. De ellos, 22.000 fueron atendidos a domicilio o fuera del centro de salud. La asistencia domiciliaria urgente pasó del 18,75% en 2011 con 3.262 pacientes al 27% del año pasado, con 4.127. Estos números suponen unos diez avisos domiciliarios al día.

Urgencias mal usadas

En una jornada informativa organizada por el SUAP en el Hospital San Agustín en marzo de 2017 para dar a conocer las dificultades de su trabajo expusieron, entre otras circunstancias, el mal uso que la población en general hace el servicio de urgencias, recurriendo a él por causas que no son tales. «Atendemos la demanda de atención continuada y urgente de muchos servicios cuando estos terminan su jornada, somos el comodín del 112 porque atendemos gran parte de las emergencias del área sanitaria III, también cubrimos el servicio de teleasistencia cuando este concluye a las ocho y podemos hacer hasta de forenses certificando o haciendo un parte de lesiones de lo que toque, todo por no molestar al profesional de turno», se expuso entonces. Una situación que, por lo visto, no ha cambiado demasiado.