El reparto de las ayudas municipales a hosteleros y comerciantes se hará por orden de solicitud El plazo de solicitud se extenderá desde el próximo lunes hasta el 4 de diciembre y solo será necesario presentar una declaración responsable CRISTINA DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 21 noviembre 2020, 00:48

Comerciantes y hosteleros afectados por el cierre decretado el 3 de noviembre por el Gobierno del Principado podrán solicitar a partir del próximo lunes la ayuda municipal de cuatrocientos euros. Tendrá que hacerse a través de la sede electrónica, es decir, por internet, y solo se exigirá una declaración responsable que asegure que el receptor tiene derecho a recibir la ayuda porque pertenece a uno de los sectores afectados, que su empresa está dada de alta en la Seguridad Social y en la Agencia Tributaria, que está al corriente de pago de sus impuestos y que dispone de un local comercial específico y con acceso al público. Los cuatrocientos euros se irán pagando semanalmente por orden de llegada hasta el 30 de diciembre, fecha en la que se espera haber ingresado el dinero a todos los beneficiarios, que tienen de plazo para solicitarlo hasta el 4 de diciembre.

La convocatoria de esta línea de ayudas fue aprobada ayer por la Junta de gobierno, tras la que la alcaldesa Mariví Monteserín afirmó ser consciente de que «nuestro esfuerzo no les resuelve las cosas, aunque una ayuda siempre es una ayuda en estas circunstancias». Explicó que los cuatrocientos euros están concebidos como un «complemento» a las líneas públicas tanto autonómica como nacional y son «un esfuerzo que podemos hacer porque disponíamos de ese presupuesto y no teníamos que recurrir a otros recorridos administrativos que nos llevarían a que esta ayuda, en vez de tenerla a finales de diciembre o principios de enero, fuera a mediados del año que viene , que seguramente a muchos ya no les serviría para nada». Recordó que se ha buscado «la agilidad, la rapidez y la complementariedad con el Principado».

Como ya se había adelantado la semana pasada, la partida total consta de 465.000 euros y se espera que los receptores sean 1.163. El procedimiento se ha simplificado al máximo, según explican desde el Ayuntamiento, pero se ha previsto una sesión informativa online el martes 24, a la una de la tarde para resolver dudas.

Además, se ha firmado un convenio con la Cámara de Comercio y la Unión de Comerciantes (Ucayc) por el que se reconoce a ambas entidades capacidad de presentación de los solicitantes de ayudas a la hora de gestionar la declaración responsable.

El Ayuntamiento había previsto incluir a los taxistas en el colectivo de damnificados por el cierre del 3 de noviembre, pero como no es uno de los sectores oficialmente clausurado tiene que preparar una nueva convocatoria de ayudas directas. Serán 40.400 euros para 101 taxistas (también cuatrocientos euros para cada uno). Monteserín explicó que este es un sector fuertemente afectado por las reducciones de movilidad derivadas a las restricciones vigentes frente a la pandemia y aseguró que la semana que viene se materializará la convocatoria. Como en esta ocasión el dinero sale de la concejalía de Turismo, la ayuda se entregará a cambio de que los vehículos incorporen una pegatina de promoción específica al pequeño comercio con el eslogan 'Apoya a tu comercio local'.

835.400 euros

Con esta nueva línea de ayudas, el cómputo global del paquete anunciado este mes se sitúa ya en 835.400 euros (465.000 para comerciantes y hosteleros, 250.000 en concepto de exenciones fiscales tras la supresión de las tasas de agua, basura y terrazas, 80.000 en promoción publicitaria y 40.400 para taxistas).

La alcaldesa subrayó que no hay posibilidad de dedicar más dinero de forma inmediata a ayudas y aseguró que así se lo había hecho llegar a los colectivos afectados, que tienen la intención de continuar con las movilizaciones en demanda de más medidas para paliar sus pérdidas. «Estamos buscando soluciones administrativas a situaciones complejas», remarcó Monteserín.