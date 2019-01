«Reponer en la playa de Salinas la arena de los dragados conduciría al puerto al cierre» Santiago Rodríguez Vega sonríe en el despacho de presidencia de la Autoridad Portuaria de Avilés, con los muelles como telón de fondo. / MARIETA Santiago Rodríguez Vega. Presidente de la Autoridad Portuaria «Admitimos que tenemos que asumir medidas compensatorias, pero el escenario que nos plantea la dirección general de Biodiversidad es imposible» J. F. GALÁN AVILÉS. Domingo, 27 enero 2019, 03:14

El puerto de Avilés cerró 2018 con un incremento superior al 4% tanto en sus tráficos, hasta situarse por encima de los cinco millones de toneladas, como en su cifra de negocio, más dieciséis millones de euros, al tiempo que ha logrado reducir el impacto ambiental que genera su actividad. En cambio el nuevo año se estrena con la incertidumbre que siembra la declaración que le obliga a reponer a la playa de Salinas tanta arena como se extraiga de los dragados que se realizan en el canal de entrada. «En los términos actuales nos conduciría al cierre», reitera su presidente, Santiago Rodríguez Vega, ex alcalde de Avilés.

-Los índices de contaminación en el área del puerto han disminuido de forma notable. ¿Lo esperaba?

-No. Es la consecuencia lógica de los esfuerzos en esta dirección realizados a lo largo de los últimos años tanto por parte de la industria como de los operadores portuarios. Las empresas son conscientes de la necesidad de invertir en medio ambiente, y el compromiso es claro. Ahora bien, tampoco es posible resolverlo todo de un día para otro, hay que ir paso a paso.

-¿Cuál es el siguiente?

-Seguir en la misma línea. En el caso del puerto ya tenemos prácticamente resuelto todo lo concerniente a la contaminación atmosférica. Las pantallas antipolvo, sistemas de riego de viales y de limpieza de ruedas de camiones, cañones humidificadores, nebulizadores, protocolos de operativa. La línea está trazada, y seguiremos avanzando por ella, sabedores de que de cara al futuro para ser un puerto competitivo todo lo relacionado con el medio ambiente es un aspecto fundamental. En esta dirección, en 2019 vamos a invertir en aspectos relacionados con la eficiencia energética y el consumo de agua.

-¿Cuánto invierte anualmente el puerto en materia medioambiental?

-Más de 400.000 euros al año. En los últimos cuatro, entre la Autoridad Portuaria y las empresas operadores la inversión supera los 42 millones de euros: veintiséis las dos naves de blenda de Asturiana de Zinc, seis García Munté Energía, 3,3 millones la Autoridad Portuaria... Lo dicho, la suma supera los 42 millones.

-El puerto ha encargado su propio estudio medioambiental.

-El fin es caracterizar los índices de contaminación que registra la estación de Matadero, conocer su procedencia. Sabemos la cantidad de partículas pm10 que se depositan, pero no cuál es su fuente.

-Un estudio del Principado subraya la influencia de los aerosoles marinos.

-Concluye que son la causa del 43% de las partículas PM10 en suspensión que se registran en San Juan . El 7% serían los aerosoles secundarios, el 40% la actividad industrial y portuaria y 10% el tráfico, pero nosotros queremos tener un estudio exhaustivo. Los datos se recogieron a lo largo de todo un año, y esperamos tener los resultados en febrero.

-El asunto más relevante son los dragados del canal de entrada. ¿En qué punto está la situación?

-En fase de análisis por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Nosotros ya hemos mostrado nuestras discrepancias, que se está estudiando y se trasladarán al consejo de ministros.

-¿Es optimista?

-No veo otro escenario posible a la modificación de la declaración que obliga al puerto a verter a la playa de Salinas tanta arena como se extraiga en los dragados que se realizan periódicamente para mantener el calado del canal de entrada en unos 12,75 metros. En los términos en los que está redactada no resuelve ninguno de los problemas que pretende resolver y genera uno muy grande, la inviabilidad del puerto.

-Ha dicho que abocaría al cierre. ¿Se ratifica?

-Tal y como está, sin duda. Nosotros admitimos que tenemos que adoptar medidas compensatorias, asumimos ese compromiso, pero el escenario que nos plantea la dirección general de Biodiversidad es imposible. Para preservar el medio ambiente y la playa de Salinas, aspecto que ni de lejos resuelve esta declaración, no es necesario cerrar el puerto.

-También ha dicho que la solución no puede esperar.

-Estaba previsto acometer un dragado este año, en cuanto pasen los temporales de invierno, así que esperamos tener una solución satisfactoria en el plazo de dos meses.

-En el horizonte se vislumbra un nuevo dragado, el de los muelles de Raíces.

-Son dos cuestiones que nada tienen que ver entre sí. Una cosa son los dragados que hay que realizar en el canal de entrada para extraer la arena que recibe por efecto de las corrientes y otra muy diferente un dragado de profundización, para ganar calado en los muelles de Raíces. La arena de la playa de Salinas no llega hasta ahí, se queda en el canal de entrada, no hay efecto sumidero.

-Una de las medidas previstas para contener ese trasvase de arena es duplicar la longitud del espigón de San Juan.

-Prolongar el espigón tampoco resolvería el problema de pérdida de arena que padece la playa de Salinas. Lo único que haría sería evitar que entrase en el canal, nada más que eso. Hay que tener claro que este trasvase de arena no es más que una de las muchas causas que están detrás de ese proceso de pérdida. Según el Cedex, la incidencia es de un 14%.

-¿Cuándo comenzarán las obras de ampliación del muelle de Raíces?

-La previsión es iniciarlas en 2020, una vez tengamos el estudio medioambiental, ya en fase de tramitación, y las medidas compensatorias. Nosotros planteamos que el material que se extraiga se confine en el propio muelle.

-¿Y la rampa ro-ro?

-También en 2020.

-También está previsto incluir el antiguo San Juan en el perímetro portuario.

-Es otra de las actuaciones recogidas en el plan de inversiones. En los últimos veinte años el puerto ha generado una gran cantidad de espacios nuevos. En todo este tiempo se ha hecho obras como la ampliación del muelle pesquero y la nueva lonja, el muelle de la margen derecha, de un kilómetro de longitud, la reordenación de la dársena de San Juan o la ampliación de Raíces. Para hacerse una idea, en 1993 el valor de los activos fijos, de las infraestructuras, era de 64 millones de euros, y el último balance lo estima en 148 millones.

-Al margen de los muelles de Raíces, ¿son necesarias más ampliaciones?

-La capacidad actual es suficiente para atender las necesidades que tiene hoy en día la industria asturiana. Ahora bien, nosotros tenemos que ver si existe la posibilidad de sumar tráficos adicionales a los que ya tenemos, tráficos vinculados a la mercancía general, no ceñirnos únicamente a los de nuestra industria. Ese es el objetivo, situar al puerto de Avilés en una buena posición de salida hacia esa dirección. Es en ese marco donde se inscribe la rampa ro-ro, una inversión de tres millones de euros que puede mejorar nuestra competitividad, y también la ampliación de Raíces. Ahora bien, nuestro futuro está íntimamente ligado a la industria asturiana. Si va bien el puerto también, pero tenemos que buscar nuevas líneas de negocio e invertir en todo lo relacionado con el medio ambiente y el desarrollo tecnológico. Son los tres vectores sobre los que se trazan las inversiones de futuro.

-¿Cuáles son los principales riesgos?

-La industria asturiana tiene elementos de tensión vinculados a los costes energéticos y los temas medioambientales que lógicamente nos afectan de forma directa. La transición ecológica ha de hacerse sin imponer ritmos que resulten insoportables para la industria.

-Los costes energéticos son el principal argumento que esgrime Alcoa para dar carpetazo.

-Lo que le está sucediendo forma parte de esos riesgos industriales que afectan no solo a Alcoa, sino a al modelo de la industria asturiana, a su esencia. Dicho esto, creo que Alcoa ha mostrado muy poco compromiso con Asturias, no ha hecho inversiones.

-¿En qué medida afecta al puerto la descarbonización?

-La inmensa mayoría de nuestros tráficos de carbón no son de uso energético, si no industrial así que los cierres no tienen una gran incidencia directa, pero sí para otro tipo de industria. Y los elementos de riesgo energético y medioambientales que generen debilidad en la industria asturiana pasarían factura al puerto.

-¿Cree que esa transición ecológica tendría que ralentizarse?

-Hay que hacerla de manea razonable. Como ha dicho recientemente el presidente del Principado, Javier Fernández, si la transición ecológica provoca deslocalización y lo que se genera aquí se vaya a generar en otro país, pues no tendría sentido, ya que también lo acabaríamos sufriendo. Al final importaríamos CO2 a cambio de perder mano de obra, así que quizá habría que plantearse instaurar algún arancel medioambiental a los países que produzcan más barato gracias a que no incorporan los costes medioambientales. Insisto, la industria asturiana es muy sensible a estos temas, y a la hora de legislar hay que tener muy en cuenta las consecuencias.

-En 2018 los tráficos superaron los cinco millones de toneladas. ¿Es el techo?

-Avilés mueve lo que se produce en su entorno, y no hay previsiones de crecimiento de la actividad industrial, de ahí nuestra obligación de sondear la posibilidad de incorporar nuevas mercancías a nuestros tráficos.

-¿Qué perspectivas abre la conexión ferroviaria del muelle de Valliniello?

-Mejora las posibilidades operativas del puerto y le coloca en mejor posición de cara a captar nuevos tráficos.

-La Ronda Norte sigue siendo un dibujo.

-Por primera vez en mucho tiempo tenemos un protocolo que establece un acuerdo entre el Ministerio, el Principado y el Ayuntamiento. Es importantísimo. Políticamente se ha desbloqueado, aunque desarrollarlo va a llevar su tiempo.

-Castrillón no está conforme.

-No invade para nada su término municipal, así que aunque fuese por criterios de buena vecindad debería de abandonar su política de hostilidad.

-El puerto ha tenido que desembolsar dinero para la ZALIA. ¿Cree que tiene futuro?

-El futuro pasa por convertirla en una entidad pública mercantil dependiente del Principado, cuestión que tendrá que plantearse en la nueva legislatura.

-Por cierto, ¿se plantea volver a la política?

-Ya he tenido lo mío, y ahora hay gente joven con ilusión. Es una etapa que doy por zanjada.