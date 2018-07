Rescate múltiple de surfistas en Salinas 00:51 El socorrista sacó del agua a varios surfistas con su tabla. Los bañistas difunden en las redes sociales el video del rescate con el que agradecen el trabajo de los socorristas S. G. Martes, 31 julio 2018, 19:42

El pasado sábado la bandera roja ondeaba en la playa de Salinas pero eso no impidió que varios jóvenes se adentraran en el mar para practicar surf. No se trataba de surfistas profesionales, sino de noveles que habían alquilado las tablas durante el fin de semana. El fuerte oleaje, con olas de hasta dos metros de altura, hizo que quedasen atrapados y no pudiesen regresar a la arena lo que obligó a los socorristas de Salinas a rescatarlos.

Los bañistas que paseaban en esos momentos por el arenal decidieron grabar toda la operación y difundirla en redes sociales para mostrar su agradecimiento a los socorristas por el trabajo realizado. La página El Caracachopo difundía el pasado domingo el video, que ya se ha convertido en viral con más de 260 mensajes compartidos y cerca de 10.000 visualizaciones. «Mandamos un saludo, un abrazo, y un enorme gracias a todo el equipo de socorristas de la playa de Salinas, por la labor tan importante que hacen y que no todos valoran. Desde El Caracachopo no pedimos que se les trate como a superhéroes (aunque en ocasiones ejerzan de ello), pero no estaría nada mal una palmadita en la espalda en público, para reconocer la labor que hacen», destaca el mensaje que se está difundiendo.

Ese día fueron varios los socorristas que tuvieron que adentrarse en el mar, uno de ellos Jorge, al que destacan los bañistas, lo hizo con su tabla de rescate, mientras que otros lo hicieron con la moto acuática. «No necesitamos más superhéroes, es nuestro trabajo y se trata de un rescate dentro de lo normal de nuestra jornada», destacaba esta mañana el coordinador de Salvamento, Ignacio Flórez.