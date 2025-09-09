El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Participantes en el festival Afrilés, celebrado el pasado mes de mayo en el parque de El Muelle. JUAN CARLOS ROMÁN

Los residentes nacidos en el extranjero suponen ya cerca del 9% de la población de Avilés

El Instituto Nacional de Estadística contabiliza 6.708 personas empadronadas en la ciudad que provienen de otros países

Ruth Arias

Avilés

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

El movimiento natural de la población, es decir, la diferencia entre el número de nacimientos y el de fallecimientos de los residentes, es negativo ... en Avilés desde hace décadas. Sin embargo, la ciudad está consiguiendo en los últimos paliar la pérdida de población gracias a le fenómeno de la inmigración, que es cada vez más importante. De hecho, los habitantes de Avilés que han nacido en el extranjero son cada vez más numerosos y alcanzan ya los 6.708, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Son 688 más que el año anterior y 1.333 más que hace tres años, lo que da cuenta de su crecimiento.

