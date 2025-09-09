Los residentes nacidos en el extranjero suponen ya cerca del 9% de la población de Avilés

El movimiento natural de la población, es decir, la diferencia entre el número de nacimientos y el de fallecimientos de los residentes, es negativo ... en Avilés desde hace décadas. Sin embargo, la ciudad está consiguiendo en los últimos paliar la pérdida de población gracias a le fenómeno de la inmigración, que es cada vez más importante. De hecho, los habitantes de Avilés que han nacido en el extranjero son cada vez más numerosos y alcanzan ya los 6.708, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Son 688 más que el año anterior y 1.333 más que hace tres años, lo que da cuenta de su crecimiento.

Los residentes nacidos en el extranjero, entre ellos los nacionalizados, suponen ya cerca del 9% de la población total de la ciudad, mientras los nacionales no dejan de menguar. Hay ahora mismo 68.955 habitantes en la ciudad que han nacido en algún lugar de España, El dato supone una merma de 668 con respecto al año anterior y 2.621 menos que tres años antes.

Mientras que la pérdida de población nacional se mantiene inexorable y ronda los 700 o 1.000 habitantes anuales, el volumen de extranjeros no dejan de crecer. El fenómeno se ha notado especialmente desde 2022, una vez superada la pandemia. Con la vuelta de la movilidad sin restricciones, el número de extranjeros en la ciudad viene creciendo desde entonces en unas 600 o 700 personas cada año, y eso está pudiendo frenar el declive demográfico, sumando también la llegada de personas procedentes de otros lugares de Asturias o de España que eligen Avilés como su lugar de residencia.

El fenómeno no solo contribuye a mantener el volumen de habitantes en la ciudad, que de otra manera mantendría un ritmo alarmantemente menguante, sino que también ayuda a rejuvenecer la población local. Si la edad media de la población nacional no deja de aumentar debido al escaso número de nacimientos, los extranjeros que llegan a la ciudad, y que lo hacen habitualmente para trabajar, son más jóvenes.

La horquilla de edad más frecuente entre la población nacional está entre los 60 y los 64 años, a un paso de la jubilación. En esa franja hay en Avilés 6.145 personas nacidas en España. Por contra, el grupo más frecuente de los nacidos en el extranjero que residen en Avilés se encuentra entre los 40 y los 44 años, seguido a poca distancia del inmediatamente inferior, el de aquellos que tienen entre 35 y 39 años.

Pero donde más se nota el cambio social es en las franjas de edad de los más jóvenes. Los nacidos en el extranjero suponen ya el 19,9% de la población entre 25 y 19 años, y una proporción muy similar, el 19,8%, de aquellos que se encuentran entre los 30 y los 34. Son también el 18% de los que tienen entre 35 y 39 años.

Los extranjeros, en cambio tienden a desaparecer de la estadística a partir de los 75 años, de edad, aunque aún habrá que esperar unos años para comprobar si aquellos que en estos últimos años se han establecido en la ciudad para trabajar regresan luego a sus lugares de origen cuando se jubilan o se mantienen en Avilés.