La restauración de los 45 metros de muralla de Avilés sacados a la luz comenzará a mediados de 2026

Con la primera fase para la recuperación de la muralla de la ciudad ya concluida desde agosto, las distintas áreas municipales implicadas en este proyecto ... no han parado de dar pasos para que la segunda, la de la restauración de los 45 metros sacados a la luz y la construcción del centro de interpretación y un mirador, pueda comenzar en pocos meses. Algunos trámites administrativos ya están resueltos y el equipo de gobierno comienza a marcarse algunas fechas para iniciar los nuevos proyectos. De hecho, se espera que a mediados del próximo año se pueda de nuevo ver a trabajadores en la muralla de la ciudad.

El concurso para la construcción del centro de interpretación está finalizado. La propuesta mejor valorada ha sido la del arquitecto Roberto Alonso Martínez. Su planteamiento técnico fue el que más puntos consiguió, cuarenta. Y plantea la ejecución del contrato que implica la redacción del proyecto y la dirección de obra por un importe de 53.000 euros. La adjudicación se formalizó la pasada semana.

Roberto Alonso Martínez tiene una larga experiencia como arquitecto y firma proyectos de viviendas en distintos puntos de Asturias como Santullano o Ujo, y de remodelaciones como las oficinas de la Cámara de Comercio en Oviedo. Sus diseños le han valido premios y reconocimientos en distintos certámenes arquitectónicos, entre ellos el Premio Plomada de Plata en el año 2000.

El centro de interpretación de la muralla se construirá en el número 40 de esa calle y, según se señalaba en las bases que regían la contratación, se creará un edificio «accesible, funcional, más amable y sostenible».

Tras la firma del contrato, el arquitecto dispondrá de cuatro meses para diseñar el nuevo espacio y después será el encargado de la dirección de la obra. Se estima que los trabajos para crear el centro de interpretación puedan estar finalizados en diez meses.

Este proyecto del centro de interpretación, como el de la primera fase para sacar a la luz el lienzo de la muralla ocultado por los edificios construidos fuera de ella, tiene financiación europea a través de los Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Secretaría de Estado de Turismo. Por su parte, la primera fase se enmarcó en el Plan de Sostenibilidad Turística (PST) de la Comarca de Avilés, financiado por el Ministerio de Industria a través de los fondos de la UE correspondiente a la modernización y competitividad del sector turístico; así como por el Gobierno del Principado de Asturias -a través de la Consejería de Turismo y la Mancomunidad Comarca Avilés.

Tramitación administrativa

La tramitación administrativa para este proyecto no se queda sólo en la adjudicación ahora del contrato del diseño del centro. Al tratarse de un bien cultural, Patrimonio tendrá que dar su visto bueno a la obra del edificio que estará anexionado a la muralla, lo mismo que sucede con la propuesta de restauración de la propia muralla que también se está ultimando en función del informe final realizado por los técnicos y el equipo arqueológico que siguió la primera fase.

Turismo espera que a finales de este año o en enero del siguiente la propuesta de intervención para continuar con esta segunda fase ya pueda estar aprobada por la Comisión de Patrimonio. A partir de ahí será el momento de iniciar la contratación de las obras, con varios meses de tramitación administrativa para garantizar la legalidad del proceso, con lo que se estima que los trabajos tanto del centro de interpretación como para la restauración comenzarían ya en la segunda mitad del próximo año.

En la restauración, según explicó en su día Alejandro García, el arqueólogo encargado del proyecto de recuperación, se rejunteará con mortero la piedra de forma que se facilite la comprensión de los elementos que se ven, ya que fueron construidos en distintos momentos. Además, se quiere que se pueda ver también la parte de la muralla que está bajo tierra, como sucede en el Palacio de Camposagrado, que se pudo descubrir durante las obras de la primera fase.

En esta segunda fase también se continuará con la investigación arqueológica que ya en la primera permitió recuperar decenas de piezas de entre los siglos XIII y XVII.