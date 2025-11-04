El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El paño de la muralla que ha sido rescatado frente al Parque de El Muelle. JOSÉ SIMAL

La restauración de los 45 metros de muralla de Avilés sacados a la luz comenzará a mediados de 2026

El arquitecto Roberto Alonso Martínez diseñará el centro de interpretación. Se espera el visto bueno de Patrimonio a fin de año

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Con la primera fase para la recuperación de la muralla de la ciudad ya concluida desde agosto, las distintas áreas municipales implicadas en este proyecto ... no han parado de dar pasos para que la segunda, la de la restauración de los 45 metros sacados a la luz y la construcción del centro de interpretación y un mirador, pueda comenzar en pocos meses. Algunos trámites administrativos ya están resueltos y el equipo de gobierno comienza a marcarse algunas fechas para iniciar los nuevos proyectos. De hecho, se espera que a mediados del próximo año se pueda de nuevo ver a trabajadores en la muralla de la ciudad.

