Los restaurantes avilesinos reabren progresivamente con «incertidumbre» Gely Quijorna, en el comedor del restaurante José's. / OMAR ANTUÑA El sector nota una afluencia desigual de clientes y confía en la reapertura de fronteras para recuperar la actividad FERNANDO DEL BUSTO Avilés. Viernes, 19 junio 2020, 01:19

Incertidumbre, nuevas normas de seguridad y la constatación de que la clientela comienza a regresar a los restaurantes marca las primeras semanas de actividad en la hostelería comarcal que afrontará en julio su primer examen de importancia, una fecha que algunos, aún con la persiana bajada, marcan para su vuelta al trabajo. La apertura de las fronteras y la supresión de las restricciones a la normalidad reflejará la posible evolución del sector durante los próximos meses.

«La situación hasta ahora no era indicativa. Los primeros días funcionaron muy bien algunas terrazas porque no estaban todas abiertas, pero en la medida que comienzan a abrirse, va todo cambiando», comenta Rafael Bonilla, vocal de hostelería en la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc). En sus conversaciones con el resto de hosteleros una palabra es dominante: incertidumbre . «No sabemos cómo actuará la gente, si regresarán de igual manera, y esperamos conocer todas las normas de seguridad para aplicarlas», explica.

Lo cierto es que la distancia de seguridad entre las mesas se traduce en una reducción del aforo. «La gente está abriendo con todos los equipos, pero es lógico pensar que igual hay menos ingresos por la reducción de capacidad. Son muchas las dudas que existen. Tampoco sabemos si esta situación se mantendrá siempre o no», apunta. En su negocio, Sal de Vinos, se han marcado julio para regresar a la actividad. «En algún momento hay que empezar, entre todos tenemos que vencer al miedo», comenta. A medio plazo, Bonilla considera fundamental que no se produzca ningún rebrote y la circulación del virus siga controlada. No es la única apertura para julio, ya que algunos de los restaurantes más señeros de la ciudad, como Casa Tataguyo o Casa Alvarín también esperarán a esa fecha.

«Confiamos mucho en la apertura de las fronteras. Calculo que más de la mitad de nuestra actividad semanal es de profesionales que en estos meses no podían venir a Avilés», comenta Carlos Rodríguez, del Alvarín, que también confía en la llegada del turismo nacional e incrementar la actividad de la comida para llevar. «Ya hacíamos en momentos puntuales, pero vamos a reforzarla», asegura. Mientras tanto adaptarán los comedores a la nueva normativa.

También en julio está prevista la apertura, pero esta por primera vez, del asador La Quinta de Avilés, después de la reforma de los antiguos cines Marta. «Queremos empezar en julio. La fecha concreta depende de los últimos trámites administrativos. Tenemos ya la selección de las 36 personas que van a trabajar», asegura Juan Carlos Fernández, gerente de Restaurgal.

Mientras tanto, otros restaurantes van sumando jornadas de actividad. El Mesón Don Sancho lleva mes y medio abierto, primero solo con comida para llevar y, cuando fue posible, con atención en el local, y el balance está siendo muy positivo. «Tanto la gente que viene a llevarse el menú como el consumo en local está funcionando muy bien. Estamos muy contentos», explica Belén Norniella.

Justo García reabrió el Yumay el pasado 1 de junio. «Los primeros días fueron muy buenos, pero luego se frenó, y vemos que la gente viene de manera irregular. Noto que hay mucho miedo, tanto a la situación económica como para prevenir contagios. «Veo a personas reacias a entrar cuando ven que está el comedor lleno», explica. Como todos los hosteleros, destaca que todos los clientes asumen las nuevas normas de seguridad. «No hemos tenido problemas, y eso que hay que cambiar hábitos de años», apunta.

Justo García es optimista para el futuro. «Confío en que vayamos cogiendo confianza y perdiendo miedo a salir. Espero que el verano sea bueno. Entre la gente que no se marche de vacaciones por precaución y el turismo nacional que venga a Asturias nos debería ayudar a mantener la actividad», señala el conocido hostelero.

La Tenada, en Illas, lleva abierta dos semanas, según explica Isabel Alonso Morís. «No me puedo quejar. Pero la situación es rara. Nosotros tenemos días con bastante actividad y otros con poco. Mi impresión es que la gente se va animando poco a poco», dice. De hecho, ya cuenta con reservas para julio y agosto, «incluso una para octubre, y espero que no tengamos ningún susto más y puedan venir», comenta. Las normas de seguridad han reducido su capacidad. «Los clientes vienen con mascarilla, pero para comer se la tienen que quitar. Nosotros estamos muy expuestos y me preocupa», concluye.

El restaurante José's va «despacio» desde que reabrió el pasado 2 de junio, pero desde el primer día va subiendo, cada vez un poco más, cada día veo que aparece un cliente que hacía tiempo que no venía, y muchos nos comentan que es la primera vez que salen de casa», comenta Geli Quijorna.

Han ampliado la superficie de la terraza «que funciona muy bien los días de buen tiempo» y en el interior la distancia de seguridad entre las mesas está siendo bien acogida por los clientes. «Notamos que, cuando vienen y ven el espacio que hay entre cada mesa están más cómodos y vemos que se marchan contentos», asegura. Allí están satisfechos de cómo va yendo la situación. «No nos podemos quejar porque la situación es muy difícil», afirma.

Antes del confinamiento ya ofrecían servicio de llevar la comida, tanto en el menú del día y también con la carta del restaurante. «Han aumentado un poco más las peticiones, especialmente del menú del día», asegura. De cara a julio, Quijorna confía en mantener la tendencia ascendente.

No lejos de allí, el Restaurante Rías Baixas, que abrió el pasado fin de semana, lo hizo con una asistencia «floja» en la que seguramente influyó el temporal, Cándido Morcillo indica que en lo que va de semana, está siendo irregular. «Existe mucha incertidumbre, noto que la gente está reacia». A corto plazo, se preparan para reforzar la actividad en la terraza exterior, confiando en que se vaya recuperar la actividad.

En Castrillón, Miguel Fernández, del Hotel-Restaurante Piedras, explica que el buen tiempo sigue siendo fundamental para el funcionamiento de la terraza. «El restaurante va más despacio, cada vez entra más gente. Noto más reticencia en las personas mayores mientras que a los jóvenes no les cuesta tanto pasar; los mayores entran con respeto, como si tuvieran miedo», explica. Como todos los restaurantes, ha notado un incremento en los menús para llevar. «Antes ya los ofrecíamos, pero ahora nos los piden mucho más», explica.

Miguel Fernández es optimista. «Este año no será como el pasado, pero creo que vamos a poder salvarlo. Con el confinamiento se anularon todas las reservas para el hotel y ahora ya comienzan a llegar para julio y agosto. Podría estar en un 60% y, con ese nivel de ocupación, ya somos rentables. Habrá que ver lo que sucede para septiembre y octubre. Lo peor que puede pasar es que se produzca un rebrote y volvamos al confinamiento», concluye.