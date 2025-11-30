Fundada en 1995, la Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (Difac) cumple 30 años al servicio de un colectivo cuyas necesidades todavía no ... han sido cubiertas, pese a los avances tanto a nivel social como tecnológico. El miércoles celebran en Castrillón un evento especial con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y Ángeles González, presidenta, y Mercedes Vieites, tesorera y una de las socias fundadoras de la entidad, se sientan con LA VOZ DE AVILÉS para repasar tres décadas en las que han vivido de todo.

–La primera es fácil. ¿Cómo empezó todo?

–Mercedes: La idea surgió en Oviedo. Yo estaba ingresada, otros haciendo rehabilitación y allí en el HUCA estaba Aspaym, una asociación en la que los discapacitados más mayores enseñaban a los nuevos cómo ir manejándose en la vida, porque eso en el hospital no te lo enseñan. Y allí conocí a Domingo Martínez, que también era de Avilés, y nos propuso hacer una asociación a nivel comarcal. Primero pensábamos que iba a ser pequeña, pero al final, con Avilés, Castrillón, Corvera e Illas vimos que era mucho trabajo.

–¿Quiénes fueron los socios fundadores?

–Mercedes: Además de mí y de Domingo, también estaban Julián Valdavida, que continúa; Valeriano Perancho, José Manuel Parada y José Manuel Corrales, que fallecieron; y Juan Majada. Después se fueron añadiendo más. Familiares, parejas... Pero nosotros fuimos los fundadores.

–¿Recuerda los primeros pasos de Difac?

–Mercedes: Sí, claro. Nos centramos en los colegios con un programa de charlas de sensibilización en Primaria bajo el nombre 'Educando en valores', después organizamos durante quince años un concurso de relatos; y ahora tenemos concurso de fotografía y de carteles para alumnos de primero y tercero de ESO. Son actividades muy gratificantes porque hoy vemos por la calle a chicos de 30 y pico años que participaban en aquellos concursos y se acuerdan de Difac, de la discapacidad, las barreras y en su momento también hicieron partícipes a sus familiares, a los profesores... a toda la sociedad.

–Hicieron hasta desfiles de moda...

–Mercedes: Sí, con Los Telares, que fue la primera empresa que nos dio una subvención, antes incluso que el Ayuntamiento, y que ya no existe. Y también con Bango Piel o Valentín del Río, que tampoco existen. Fue una gran experiencia. Desfilaban personas con y sin discapacidad.

–¿Es posible quedarse con sólo una cosa de estos 30 años?

–Mercedes: No. De hecho si nos ponemos a pensar tendríamos para muchas páginas, sólo hay que ver las memorias anuales que elaboramos. En estos 30 años hemos hecho infinidad de actividades y hemos avanzado en muchos ámbitos, pero todavía queda mucho trabajo por hacer.

–Ángeles: Muchas veces nos dicen: «Estáis en todos los sitios». Pero al final, si tú pides la colaboración de la gente, también tienes que estar tú para ellos cuando lo necesitan. Intentamos decir que 'sí' a todo lo que nos proponen, aunque tenemos que cuadrar la agenda (risas).

–Una de sus mayores luchas es mejorar la accesibilidad de la comarca de Avilés. ¿Cómo está ahora mismo?

–Mercedes: Realmente, nuestro mayor reto es que Avilés sea una ciudad referente en accesibilidad y para ello hemos presentado cinco itinerarios: hasta el cementerio, hasta el tanatorio, hasta Villalegre, hasta Valliniello y hasta Jardín de Cantos. Empezamos con ello hace ya cuatro años, más o menos. Por ahora se han ido realizando trabajos y hemos hecho los recorridos con el concejal Pelayo García en silla, pero no están completos, ni mucho menos. El problema es que hace años la normativa decía que el desnivel podía estar al 12%, pero hoy día es imposible casi incluso para sillas manuales, ni decir para eléctricas. Ahora hay que bajarlo al 6%.

–Ángeles: En Illas la cosa está muy bien, prácticamente todo es accesible; en Corvera también, aunque, por ejemplo, la salida de emergencia del nuevo centro de salud no es accesible; y en Castrillón es cierto que no están funcionando como nos gustaría y ya hemos tenido reuniones con el alcalde.

–Mercedes: Uno de los problemas que hay es que se construyen cosas sin informarse primero, y eso que estamos a disposición de los técnicos del Ayuntamiento para que nos pregunten. Y después siempre hay algún 'pero'. Unos escalones por aquí, otros por allá... Las ideas son buenas, pero falta más atención.

–Ángeles, lleva dos años en el cargo de presidenta. ¿Qué Difac se ha encontrado y qué objetivos se marca a corto plazo?

–Como presidenta llevo desde 2023, pero dentro de la asociación ya son quince años, así que ya conocía bien el funcionamiento y todas las actividades que se venían realizando. La verdad es que Difac es muy dinámica y nuestro ámbito de actuación es muy amplio, pero quizá yo me estoy centrando últimamente en el tema del voluntariado. Hay planes en el Ayuntamiento, aquí hemos tenido a gente menor de 30 años haciendo prácticas y de cara al futuro necesitamos que esas cifras aumenten porque las personas de la asociación vamos envejeciendo, vamos teniendo más necesidades y será importante contar con voluntarios tanto en los eventos como también en la oficina. También me preocupa el tema del transporte. Yo, por ejemplo, utilizo bastante el autobús y ni todos son accesibles, ni tampoco todas las paradas. Es algo que se debería mejorar.

–Tienen la gala del 30 aniversario a la vuelta de la esquina...

–Mercedes: Sí. Actuará nuestro coro, también Xareu D'Ochobre, que no han fallado a ninguno de nuestros eventos anuales, emitiremos un vídeo resumen de estos 30 años y también entregaremos reconocimientos a las personas, empresas e instituciones que nos han ayudado todo este tiempo, que son muchos.

–Ángeles: Pedimos perdón si se nos olvida alguien.