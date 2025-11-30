El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
Mercedes Vieites, tesorera y socia fundadora de Difac, junto a Ángeles González, presidenta, en la oficina de la asociación. JOSÉ SIMAL

Ángeles González y Mercedes Vieites Presidenta y socia fundadora de Difac

«Nuestro reto es que Avilés sea una ciudad referente en accesibilidad»

«En estos 30 años hemos hecho muchísimas cosas, pero aún tenemos trabajo, mejoras y proyectos por delante, el margen es amplio»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Fundada en 1995, la Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (Difac) cumple 30 años al servicio de un colectivo cuyas necesidades todavía no ... han sido cubiertas, pese a los avances tanto a nivel social como tecnológico. El miércoles celebran en Castrillón un evento especial con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y Ángeles González, presidenta, y Mercedes Vieites, tesorera y una de las socias fundadoras de la entidad, se sientan con LA VOZ DE AVILÉS para repasar tres décadas en las que han vivido de todo.

