El reto de doblegar al toro mecánico Los pequeños pueden entrenarse en este circuito. El salón del ocio infantil abrió ayer su edición de Navidad en Los Canapés C. R. AVILÉS. Jueves, 27 diciembre 2018, 02:01

No es novedad, pero como si lo fuera porque en el primer día del salón Imagina el toro mecánico fue una de las atracciones favoritas tanto de los niños como de los mayores. «A los adultos les gustaría montarse, pero no pueden», confirmaba la monitora Alicia González Área, la única ante la que el toro respondía. Al frente de los mandos, reconocía que algún crío la había sorprendido por su agilidad a lomos de la atracción. «A los que están más acostumbrados a hacer deporte se les da mejor», explicaba ante Elisabeth García, Irune Novo y Pelayo Mesa, que se sucedían a primera hora de la tarde sobre el toro. «Yo he durado un minuto. El truco está en echarse para atrás cuando baja», explicaba él tras confirmar que lo que más le gustaba era el traqueteo. Irune, que tuvo que esperar a que el salón abriese, aportaba otra estrategia: «Hay que mantener el equilibrio moviendo la cadera». Ni a ella ni a Elisabeth les sirvió para aguantar tanto como Pelayo.

En Imagina también hay consolas (otra de las atracciones que capta la atención de los adultos), camas elásticas, hinchables para jugar al fútbol, un circuito de triciclos, un bosque encantado, bolas y un barco pirata. Este año todo está un poco más apretado en Los Canapés que en el Complejo Deportivo Avilés, del Quirinal, por eso algunos adultos optan por vigilar a los chiquillos desde la grada.

Además, el artista y presentador Antonio Caamaño imparte un taller de dibujo mientras trabaja en la reproducción de un portal de Belén en el Centro Niemeyer con poliespán. «En la cúpula estarán José, María y el Niño Jesús; en la pasarela, los Reyes Magos y en el auditorio estarán las casas del pueblo», explicó.

El Salón Imagina es esperado todos los años con ansia por las familias, que encuentran en él una alternativa de ocio económica. El precio de la entrada es de tres euros y de uno para los adultos. El horario es de 11 a 14 y de 16 a 20 horas.