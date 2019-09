El reto de recorrer España en una mítica Derbi infantil Alberto Marce y su mítica Rabasa Derbi Panther en Avilés. / O. ANTUÑA El alicantino Alberto Marce hace la ruta jacobea subido a la misma bicicleta que usó en su niñez ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Sábado, 7 septiembre 2019, 01:05

Alberto Marce es un ingeniero electromecánico alicantino, que reside desde hace años en Málaga y se dedica a recorrer el mundo montado en la bicicleta de su infancia, una mítica Rabasa Derbi Panther fabricada a finales de los años setenta. Son miles los kilómetros que acumula esta pequeña bici histórica e innumerables las localidades por las que ha pasado llamando la atención. Su última parada ha sido Avilés, pues en la villa se cierra de forma ineludible una de las etapas del Camino Francés que Alberto Marce hace para llegar a Santiago de Compostela.

«Tengo que reconocer que Avilés me ha parecido una ciudad preciosa con un casco histórico especial. Solo había estado una vez de pasada por las afueras y ahora he redescubierto una ciudad diferente», confesaba el aventurero ciclista, exhausto, a su llegada a la villa. Su objetivo es completar el Camino de Santiago en tan solo cinco días, «un reto muy ambicioso al tratarse de una bicicleta de niño que, aunque he adaptado y mejorado, no está preparada pera esta aventura», reconoce.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que se atreve a poner al límite a esta pequeña Derbi que muchos reconocerán de sus años de infancia. «El primer Camino lo hice hace veinte años, con una bici normal y acompañado. Pero un día estaba en el trastero viendo la Derbi colgada en la pared y pensé que esta era una forma mucho más interesante, es una especie de penitencia pero que disfruto como nadie», asegura este alicantino. Su objetivo era llegar hoy a Santiago, encontrarse con su mujer, viajar en autobús hasta Oporto y volver a Santiago andando. Un nuevo reto en familia.

«No me gusta nada la gente que hace el Camino tan preparado y con facilidades, he llegado a ver a gente con bicicletas eléctricas». Él lo hace de forma singular y en Avilés ya han sido muchos los que se han acercado para hacerse fotos con su reliquia sobre ruedas. «A mí me encanta y estoy muy agradecido. El tramo de Asturias ha sido inolvidable y definiría esta región como un cuadro, estar en Asturias te hace sentirte como estar dentro de una pintura», confiesa antes de subirse a su bici y despedirse de la villa en dirección a Santiago de Compostela.