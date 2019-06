Reunidos en un adelanto del ansiado verano Carmita Granda y Edmundo Martín, en el centro, celebraron 60 años de casados junto a diez de sus once hijos, veintitres nietos y un biznieto además de amigos muy cercanos. Se respira ambiente prevacacional y antes de meterse de lleno en los rigores playeros o de secano se apura el tiempo con compañeros de trabajo y amigos MERCEDES DE SOIGNIE Domingo, 2 junio 2019, 02:09

Para María José Alonso ha llegado la hora de cerrar una etapa profesional de cuarenta años en el Hospital San Agustín, en los que pasó por diferentes departamentos, como Administración o Dirección Médica. Aunque la idea de la jubilación al principio no se le sentó muy bien porqué no se imaginaba cómo iba a ser eso de no trabajar, ahora está encantada. Se despidió de sus compañeras, unas en activo y otras ya jubiladas, con las en compartió trabajo y amistad, con una comida en el Alvarín donde los recuerdos se multiplicaron.

También del San Agustín se jubiló Carmen Álvarez, pero en esta ocasión la celebración fue en el NH Palacio de Avilés. Carmen ha pasado por quirófano y UCI, pero la mayor parte de su vida laboral transcurrió en Partos. Su alegría y humor ha dejado huella allá donde estuvo y en una noche cargada de emociones, sus compañeras y amigas se lo hicieron saber de mil maneras.

Los Pulgas de Miranda son una familia extensa que solo se reunía cuando había alguna desgracia, así que hace ocho o nueve años decidieron establecer con carácter anual una comida de primos. Esta vez se reunieron en Marqués de la Moral y, aunque hubo ausencias, como las de los residentes en EE UU, el encuentro fue todo un éxito con Honorino, Aurita, Josefina, Tono, Pili, Paco, Begoña, Carlos, María Jesús, Manolo, Rubén, Ana, Jose Ignacio, Anabel, Sofía, Lucía y Lucas. Ya preparan otra para septiembre.

El profesorado, jubilado y en activo del colegio de Sabugo casi en pleno se reunió en una comida en Santa Cecilia para despedir a Carmen Bellido, Marisa Vigo, Soco González y Victoria García, que también trabajó en su dilatada vida profesional en el Enrique Alonso, así que antiguos compañeros de entonces se sumaron a la fiesta. Tres décadas dedicadas a la enseñanza finalizan para dar paso a nuevos rumbos mucho más distendidos.

El Colegio de Secretarios Interventores y Tesoreros de Asturias (COSITAL) celebró su comida anual, en la que homenajea a los socios jubilados, en el Balneario en un hermoso día que les permitió disfrutar de las inmediaciones de la playa de Salinas. Esta es la única ocasión en que pueden reunirse y charlar con tranquilidad. Cada año escogen un lugar de la geografía asturiana para ir conociendo los diferentes enclaves en donde desarrollan su labor los asociados, esta vez tocó Castrillón. De los 105 colegiados, más de la mitad participaron en la intensa jornada que comenzó con una asamblea general para dar luego paso a la parte más lúdica. Este es el último año de la actual junta directiva.

Antiguos alumnos de la Escuela de Aprendices de Cristalería se reúnen con carácter anual el último viernes de mayo en la sidrería Alvarín. Más de cuarenta compañeros, muchos jubilados , comparten mesa y mantel mientras recuerdan la época de estudiantes. La última generación fue la del 79 y la Escuela cerró sus puertas en el 82. En esta ocasión se planteó la posibilidad de hacer en la próxima reunión una excursión a Arija, municipio burgalés donde estuvo la primitiva fábrica de Cristalería Española durante 46 años que ante la construcción del embalse del Ebro se trasladó a Avilés.

Celebración del 60 aniversario de boda de María del Carmen Granda, Carmita para todos, y Edmundo Martín rodeados de la gran familia que formaron y de sus amigos más cercanos. La vida los reunió aquí, en Avilés. Carmita nació en La Habana (Cuba), Edmundo en Brieves (Luarca), y se conocieron colaborando en la Parroquia de San Nicolás de Bari a dónde siguen acudiendo. Tuvieron once hijos: Carmen, Carlos (ausente aunque puntualmente informado de cuanto acontecía), Emilio, Edmundo, Maripaz, Pedro, Amely, Rafael, Alberto, Fernando y Pablo. Con los años se han sumado 23 nietos, dos más están en camino y un biznieto. Emotiva celebración religiosa en su querida parroquia y posterior comida, donde hubo momentos entrañables.