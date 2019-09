Revientan la puerta de un piso en Doctor Graíño para robar dinero y joyas Calle del Doctor Graíño, donde se ubica el edificio en el que se perpetró el robo. / MARIETA Los autores desvalijan el dormitorio principal de la vivienda a media tarde aprovechando la ausencia de los inquilinos durante quince minutos ALBERTO SANTOS AVILÉS. Viernes, 20 septiembre 2019, 02:28

Fueron apenas quince minutos que les salieron muy rentables a los ladrones. A media tarde del miércoles, a plena luz del día y en una de las calles más céntricas de Avilés, en Doctor Graíño. La mujer que reside en el piso junto a su marido y sus dos hijas abandonaba cerca de las seis la vivienda para ir a recoger a una de las menores a una actividad extraescolar y a su regreso se encontró con la puerta reventada y el dormitorio principal desvalijado.

Aún con el susto en el cuerpo, la víctima, que prefiere mantener el anonimato para no ser identificada, llamó a la Policía Nacional, que se personó con rapidez a la vivienda para intentar tomar huellas y localizar al autor o autores del robo. Según la propia mujer, encontraron el botín que buscaban en la habitación del matrimonio y se fueron sin acceder al resto de dependencias. «Se llevaron dinero que tenía reservado para libros, material escolar, y otros gastos de la casa, pero también joyas de valor económico y sentimental. No tocaron nada más, se cebaron con nuestra habitación», recordaba ayer tras denunciar formalmente los hechos en la comisaría de la Policía Nacional de Avilés.

A pesar de que se trata de un inmueble de varios pisos, de la hora y de la céntrica calle, ningún vecino pudo identificar al autor o autores del robo. Según fuentes de la investigación, se valora que las víctimas hubiesen sido sometidas a algún tipo de vigilancia para conocer sus movimientos. «No sé cómo aprovecharon el momento en el que me fui a por mi hija de cuatro años, pero imagínate que la mayor de dieciséis estuviese en casa y se los hubiese encontrado. No me quito el susto del cuerpo», añade la mujer.

A falta de avanzar en la investigación, los ladrones habrían accedido al domicilio mediante una palanca para destrozar la cerradura y la puerta. Una vez dentro, suelen buscar las habitaciones principales, al ser un lugar donde las familias suelen esconder el dinero que guardan en metálico en la vivienda.