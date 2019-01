Los Reyes Magos se solidarizan con Alcoa

Portarse bien ya no es el único requisito que tendrán en cuenta los tres Reyes Magos a la hora de elaborar la lista de regalos que traerán el próximo año. Antes de pasarse por los domicilios avilesinos de madrugada, los Magos de Oriente pusieron deberes a toda la ciudadanía, tanto a los niños como a los adultos, que no se escaparon del radar de Melchor, Gaspar y Baltasar.

En la lista de tareas pendientes ocupa el puesto número uno la solidaridad y el compañerismo, el número dos la igualdad y el tres la justicia. Todos ellos valores que para los Reyes Magos deben prevalecer sobre todo lo demás.

En este punto los presentes hicieron gala de su compromiso con todo lo que está sucediendo en la comarca y en el sector industrial asturiano en general. Alcoa estuvo muy presente, no solo en los carteles que cuelgan de la fachada del Ayuntamiento, también entre la multitud. Tanto la recepción de los Reyes en la ría como en la cabalgata y el recibimiento en el Ayuntamiento tuvieron un pequeño carácter reivindicativo.

Al grito de «Alcoa no se cierra» se realizaron varios aplausos conjuntos de apoyo a los trabajadores y sus familias en estos momentos tan difíciles por los que están pasando ante la incertidumbre de las decisiones de la multinacional.

01:28 Vídeo.

Desde lo alto del balcón de la Casa Consistorial se dirigieron a una Plaza de España llena para agradecer el recibimiento que escasos minutos antes habían tenido por las calles de la ciudad, pero también para recordarles lo importante.

El primero en tomar la palabra fue Melchor, que a pesar del viaje «largo y cansado» se mostró contento de su parada en Avilés y pidió recordar a todos los menores presentes en la calle que «es muy importante que leáis, ser solidarios, compartir las cosas y, en definitiva, disfrutar». El micrófono pasó a las manos de Gaspar, que hizo una pequeña encuesta entre el público. «Que levante la mano el que se haya portado bien este año», decía su Majestad. Una pregunta respondida en primer lugar tan solo por los niños, algo que llamó la atención del Rey Mago: «¿Ningún papá o mamá se ha portado bien?», repreguntaba.

El último en tomar la palabra fue Baltasar, que no por ello fue menos aclamado, todo lo contrario. Sigue siendo el Rey Mago preferido entre la multitud. Nada más saludar fue recibido con aplausos. Después se sumó a las peticiones de su compañero Melchor, pero él fue el encargado de añadir dos puntos más a los deberes. «Pido igualdad y justicia para todos», un deseo que volvió a desatar los aplausos entre el público.

A estas peticiones tan profundas se sumaron otras más especiales, como dejarles comida bajo el árbol en las casas, «me vale sidra y chorizo», decía Gaspar a su llegada a la ciudad. Los tres Magos de Oriente eran recibidos por cientos de personas en el puerto deportivo una hora antes de su desfile por el centro. A bordo de La Rechalda llegaban a los pantalanes. Una travesía «larga y lenta» pero que no mareó ni a Melchor ni a Gaspar. El que sí notó un poco los efectos del viaje fue Baltasar, que reconocía que «me mareé un poco, pero es porque estoy acostumbrado a ir en camello»...

Tras recibir los últimos encargos se subieron a sus coches oficiales, que les trasladarían al colegio Quirinal, de donde partía, un año más, la Cabalgata de Reyes. Puntual y sin retrasos, algo que agradecieron las miles de personas que abarrotaron las calles por las que pasaban las diferentes comitivas reales. El frío no impidió que todos los niños corrieran y apurasen a coger todos los caramelos que caían en el suelo tras ser lanzados desde las carrozas o entregados por los pajes. No fueron pocos. Y es que este año los Reyes Magos fueron muy generosos en cuanto a los dulces.

Más de una docena de caballos engalanados, algunos de ellos con luces de colores, fueron los encargados de abrir el desfile. Tras ellos bailaron las cartas a los Reyes Magos y retumbó la tarde con los tambores del séquito de Melchor. El espectáculo de estrellas y caballos hinchables llamó la atención de los presentes, que jugaron con los encargados de tirar por ellos, haciendo del pase algo mucho más ameno y divertido.

Los tambores también fueron los encargados de anunciar la llegada de Gaspar, precedido de la demostración de las integrantes del grupo de gimnasia rítmica, que demostraron su destreza con los aros que hicieron que el público las agasajara con más de un aplauso. De nuevo la música fue la encargada de abrir paso a Baltasar, que como no podía ser de otra manera fue uno de los más aclamados, llegando a no poder lanzar caramelos para dedicarse a saludar a toda la multitud, aunque sus pajes no dejaron un solo metro de recorrido sin dulces.

Las carboneras cerraron el séquito y dieron paso al camión con todo el carbón. Un clásico pero que hizo cambiar el gesto a más de un niño presente en el recorrido, todo ello bajo la 'amenaza' de los adultos que no paraban de repetir, «¿ves como traen carbón a los que no se portan bien?». No faltaron tampoco los malabares con fuego, que siempre son un acierto en este tipo de desfiles por su espectacularidad.

Junto a ellos pasearon por el centro gigantes y el Grupo de Gaitas Urriellu, que también había sido el encargado de animar la espera en el puerto deportivo de Avilés. Lo hicieron con algunos de los villancicos más conocidos, que a los que pusieron voz entre los asistentes. Acto seguido participó otro de los grupos de baile de la ciudad, cuyas integrantes se vistieron de regalos luminosos para anunciar la llegada de los vehículos que portaban los presentes.

La Banda de Música fue la encargada de cerrar la comitiva de actuaciones musicales de la jornada. Que terminó en la plaza de España, como punto neurálgico en el que se reunieron decenas de familias.