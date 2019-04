«La Transición fue una época muy positiva para Avilés y cambió la forma de gobernar» El exalcalde Ricardo Fernández, en el despacho de su casa. / Omar Antuña Ricardo Fernández, exalcalde de Avilés «Yo llegué a todos los sitios a través de las urnas. A los alcaldes los elegía a dedo el gobernador civil, pero cambió la ley y a mí me eligió la corporación» RUTH ARIAS Domingo, 7 abril 2019, 08:45

Tiene el rostro amable y la expresión relajada del que cree que lo ha hecho siempre en la vida lo mejor que ha sabido, y arrastra consigo una intensa trayectoria en la que durante muchos años compaginó su labor de empresario con su papel como político. Ricardo Fernández Suárez (Manzaneda, Gozón, 1927), es tan conocido por haber cofundador junto a su hermano Roberto, ya fallecido, la empresa de autobuses Roces, que vendieron hace ya varios años, como por su intensa trayectoria en la gestión pública.

Alcalde en unos años clave, los de la Transición, ganó las primeras elecciones democráticas en Avilés hace ya cuarenta años, aunque no pudo gobernar por un pacto «de despacho» entre los socialistas y el Partido Comunista. Fue luego diputado provincial, y miembro de la asamblea que redactó el Estatuto de Autonomía del Principado. La Junta General le concedió además la Medalla de Plata de Asturias en 1992.

–Fue alcalde y empresario, pero iba para ingeniero.

–Sí. Mis padres tenían un comercio de todo, y cuando digo todo es todo, además del autobús de línea. Yo era buen estudiante y se me daban muy bien las matemáticas. Estaba acabando el Bachiller en el San Fernando y estaba todo preparado para que me fuera a Madrid a estudiar ingeniería, pero mi padre falleció de un infarto y se truncó el plan. Aprobé la reválida, eso sí, pero era el hijo mayor y empecé a llevarlo yo todo.

–Su padre ya le había enseñado.

–Sí, trabajé de todo.Conducía el autobús a los doce años, que eso hoy casi no se puede decir. Luego me casé con Manolita Roces, que tenía en Bañugues una cosa similar a la mía, e impulsamos Autos Roces. Y traje un autobús muy moderno y muy bonito que fue la sensación.

–¿En el que llevaba al Real Oviedo?

–Sí. Lo vieron y les gustó. Y yo, personalmente, que no se me caen los anillos, estuve viajando quince años con ellos.

–Ahí hizo buenas amistades.

–Con los directivos trabé buena amistad, sí. Y eso me sirvió para empezar a llevar a lo mejor de Oviedo. Me hice muy amigo de Teodoro López Cuesta, y así empecé a viajar con la Universidad, también de ValentínSilva. Hubo un viaje, en junio del 60, en el que cenamos los tres en casa de Jean Monnet, que era entonces presidente de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero ). Resultó que era un enamorado de la zona del Cabo Peñas, y hasta nos puso una película de la zona en la que reconocí a un paisano. A partir de entonces, cuando iba por allí iba a visitarme a casa, y cuando se lo contaba al gobernador alucinaba.

–Y no fueron las únicas amistades que hizo.

–También solíamos parar mucho con el Oviedo en un hotel en San Rafael. El dueño tenía un hijo que estudiaba en Madrid pero iba allí los fines de semana y se ponía la chaqueta de camarero. Trabé buena amistad con él, y a los años le nombraron ministro de Trabajo. Siendo alcalde, me lo encontré un día en el aeropuerto, cuando ya le habían nombrado, y empecé a pasar por su despacho en Madrid para ventilar cosas.

–¿Cómo recuerda su llegada a la Alcaldía?

–Yo puedo presumir de que a todos los sitios llegué a través de las urnas. En la época anterior a la mía, a los alcaldes los designaba a dedo el gobernador civil, pero cuando murió Franco cambiaron la ley, y a mí ya me eligió alcalde la Corporación.

–¿Cómo entró en el Ayuntamiento?

–A través del sindicato de transporte. Un día vino a verme a la empresa el presidente, casi a echarme la bronca porque no estaba afiliado, así que un día fui a la sindical y me afilié. No llevaba ni un mes cuando hubo elecciones, y me pidieron ir en la lista «de relleno». Hubo una votación, en la que participaron quinientas o seiscientos compromisarios, y quedé el primero. Entré en el Ayuntamiento por los tercios sindicales como concejal y luego me eligieron alcalde.

–Se encargó primero del departamento de Obras.

–Sí, al poco de entrar como concejal raso, con Suárez del Villar, me nombraron primer teniente de alcalde y presidente de la comisión de Obras.

–¿Cómo era entonces?

–Difícil, sobre todo porque el presupuesto era ridículo. Teníamos solo trescientos millones de pesetas, que no era nada. Yo llegué alAyuntamiento como caído en paracaídas y aproveché para hacer un cursillo acelerado de toda la problemática municipal.

–Y poco después vinieron los Reyes.

–Sí. Me llamó el gobernador civil para hablar conmigo y me fui a verle aOviedo. Me dijo: «He pensado que te vendría muy bien a ti y a Avilés preparar una visita de los Reyes». Y así hizo. Llegaron el 26 de mayo en visita oficial y estuvieron aquí todo el día. Le entregué el bastón de mando al Rey y me dijo: «Alcalde, tiene que perdonarme porque soy novato». Llevaba cinco meses de rey y yo dos de alcalde. ¡Novatos éramos los dos!

–¿Volvió a verlos?

–(Piensa) Sí. En el 81, cuando fui diputado y se crearon los premios Príncipe de Asturias. Hubo una recepción en el Reconquista y la gente iba a darle la mano a los Reyes. Él tenía memoria de elefante. No nos habíamos vuelto a ver desde el 76 y cuando llegó mi turno me saludó: «¡Hombre, alcalde!». ¡Se acordaba!

–Donde estuvo mucho fue en La Moncloa.

–Sí, otro de mis grandes amigos fue el jefe de gabinete de Adolfo Suárez, y recuerdo que la primera vez que me mandó ir a Moncloa era porque nos faltaban treinta millones para pagar los accesos al recinto del pabellón de La Magdalena, que se hizo durante mi mandato. Él había estado llamando a sitios de donde creía que se podía sacar dinero y dijo: «Oye, ¿no podréis sacarlo del fondo de reptiles?» ¡Qué cosas aprendía uno! El caso es que el dinero vino y pagamos los accesos , que costaron 96 millones de los que el Ayuntamiento pagó solo el 10%. El resto fue cosa del Estado. Y eso vino de la visita de los Reyes. Marcó un antes y un después.

–¿Tan importante fue?

–Es que el Ayuntamiento no tenía presupuesto, y no había más remedio que enfocar el gobierno municipal a una gestión para conseguir fondos del Estado. No había ayudas de la diputación, que solo se las daba a ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, y había que pedirlas a Madrid. Así conseguimos comprar Divina Pastora, 55.000 metros cuadrados a Cristalería, el comercio de Aurelio para ampliar el Ayuntamiento por veinte millones... Y todo eso fue con dinero del banco de Crédito Local y con la participación del Estado.

–¿Por qué no había dinero?

–Pues por ejemplo, Ensidesa se había instalado aquí y no había pagado nada, ni una licencia. Cuando lo vi llamé al presidente de la empresa y se lo expuse. Lo comprendió y entraron en razones, y lo arreglamos con terrenos, como el de Divina Pastora, pero también Valliniello, con los suelos donde ahora esta el antiguo centro de Formación Profesional o el campo de fútbol.

–Consiguió muchas cosas gracias a relaciones que eran muchas veces personales.

–Pues recuerdo a otro gobernador, que fue Fernando Jiménez.Por alguna razón yo era la niña de sus ojos, y me dijo que podía ayudarme a hacer cosas en Avilés, pero que necesitábamos terrenos. Así por ejemplo, cuando conseguimos los suelos de Cristalería los cedimos al Estado, que hizo allí lo que es hoy el centro de formación de adultos. Compramos el suelo a cien pesetas el metro y el edificio nos salió gratis.

–¿Cuáles eran las prioridades?

–Yo no podía pensar en cosas como el Niemeyer, sino en que en La Carriona solo había cuatro horas de agua al día, dos por la mañana y dos por la tarde, o que en Valliniello, donde se había construido unos bloques, no llegaba a los pisos más altos. Hicimos los primeros parques infantiles, el primer polideportivo, que fue el de La Magdalena. Había que poner la cabeza a pensar y, sobre todo, ser práctico en la gestión.

–El agua era un gran problema.

–El alcalde anterior, Suárez del Villar, había hecho una gran labor.Luego Ensidesa creó una sociedad para traer agua del Narcea y nosotros, para dar agua a Llaranes, pagábamos ese agua casi a precio de vino. Lo arreglamos participando en la sociedad, y así pudimos bajar el precio del agua.

–¿Cómo recuerda la transición?

–Como una época muy útil para Avilés. Está mal que lo diga yo, pero cuando llegué a la Alcaldía cambió la forma de gobernar. Abrí alas puertas a todo el mundo y siempre que alguien pedía una entrevista la tenía. Yo solía marcharme a comer sobre las tres, después de las firmas, y me esperaba abajo un jubilado con un papel, una especie de parte de averías y desperfectos. Jamás tiré uno de esos papeles. Los sábados me reunía con los jefes de servicio y solucionamos todos.

–¿Todos?

–Pues empezamos por la red semafórica... Recuerdo que preparamos el parque del Polígono de La Magdalena pero se acabó el dinero y no había para comprar los árboles. Yo iba al interventor y le ponía el problema encima de la mesa, y al final buscábamos la manera de comprar los árboles.

Las elecciones democráticas

–Luego llegaron las primeras elecciones democráticas, y se presentó por UCD...

–Pero como independiente. El partido nunca mandó en mí ni se metió en nada. Me forzaron bastante a presentarme, pero al final lo hice porque me sentía preparado. Llevaba ya tres años en la Alcaldía y ya tenía estudiadas muchas cosas y amistades en el Gobierno. Tenía además un gran equipo, cinco o seis colaboradores leales, como Ángel Solís o Quirós, que fue el que me empujó a presentarme. Había ademas grandes funcionarios que colaboraron muchísimo.

–Ganó, pero no pudo seguir gobernando.

–Hubo que admitirlo, aunque la gente estaba extrañada y había alguno muy cabreados. El pacto entre el PSOE y el Partido Comunista... Había por ejemplo un proyecto que era la prolongación de la autopista hasta el aeropuerto, que ya estaba presupuestado y preparado para sacarlo a concurso, pero el PC dijo que no, que las autopistas eran de derechas, que dividían a los pueblos y no sé cuánto más. El alcalde estaba de acuerdo con la autopista, pero quería mantener el gobierno, y el portavoz del PCle decía cada poco que no olvidara por qué estaba ahí sentado. Cuando al final se opusieron en Madrid, pedí la palabra y le dije a Ponga que acababa de cometer uno de sus mayores errores políticos y ahí quedó la cosa. Luego hicieron la carreterina.

–¿Qué proyecto lamenta haber dejado en el tintero?

–Hubo una cosa que no me dio tiempo. Yo quería que Avilés fuese la capital de una rica comarca oficialmente. Ya lo es de hecho, pero no de derecho. Y llamé hace poco a Mariví Monteserín, después de leer unas declaraciones suyas en prensa, para decirle que estaba muy bien que esa idea se recuperase. Pero las cosas son ahora muy distintas. Yo fui muchas veces a Madrid y se sacaron cosas de muchísimo valor. Ahora hay fondos europeos... pero aumentó mucho el gasto, y eso es peligroso.

–¿Qué relación tuvo con Manuel Ponga?

–Siempre me llevé bien con él. Ya recuerdo cuando yo era alcalde y él venía todos los sábados como presidente de la asociación de Llaranes, a 'dar la lata' con sus cosas. Santiago (Rodríguez vega) le acompañaba cada poco a hablar de Valliniello con el tema de la contaminación.

–¿Qué les decía?

–Pues que había una forma de acabar con la contaminación, que era apagar todas las chimeneas. Avilés padeció mucho con ese tema. La declararon ciudad de atmósfera contaminada y era dificilísimo abrir una empresa nueva, costaba Dios y ayuda. Pero luego eso consiguió anularse.

–¿Cómo salió de la política?

–A la fuerza. En el 95 vinieron a casa muchos dirigentes del Partido Popular pidiéndome que volviera y me presentara a la Alcaldía. Era la época del apogeo del partido y era para ganar seguro, pero mi familia dijo que no. Mi etapa, la verdad, ya se había acabado.Me quedé un poco con las ganas, porque entonces estaba mucho más preparado.

–Ya había pasado por muchos sitios.

–Sí. En la Diputación me estrujaron como a un limón. El presidente, AgustínAntuña, me mandaba a todos los sitios. ¡Si hasta fui presidente del Hotel Reconquista!

–¿Cree que las cosas han cambiado mucho?

–El mundo en el que yo estuve era otro. El de ahora no se parece en nada. Ahora son los aparatos de los partidos los que ponen y quitan... pero yo tengo grandes recuerdos de mi época de alcalde, y nunca acabaré de ofrecer la ayuda de los funcionarios y de mi equipo. Uno puede tener grandes ideas, pero necesita colaboradores. Aún queda alguno de aquella época.

–¿Vota siempre?

–Sí. Yo lo veo como una obligación.