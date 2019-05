El rito del beso de La Luz, en riesgo de desaparición por la falta de novios Daniel y Sonia cumplieron el rito el año pasado. / MARIETA La ceremonia se celebrará el 11 de junio, pero solo si aparece una pareja interesada, «o acabaremos con una tradición de 30 años» ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Jueves, 2 mayo 2019, 04:02

Se acercan las fiestas de El Puchero de Villalegre y aún no hay novios que se apunten al rito del beso, que debe cerrar las celebraciones el 11 de junio. La asociación de vecinos El Marapico de Villalegre es la encargada de organizar los festejos, y su junta directiva se reunió de urgencia el pasado martes ante la falta de una joven pareja que quiera romper el puchero este año. «La verdad es que hay algunos novios que han mostrado su interés pero todavía no nos lo han confirmado, y cada vez tenemos menos tiempo», avisa la presidenta de la asociación, Patricia Leiva. Necesitan que haya una pareja confirmada antes del próximo 9 de mayo «o no dará tiempo a organizarnos y nos quedaremos sin este rito por primera vez en treinta años», añade Leiva.

Este ritual que se celebra tras una misa en la ermita de Nuestra Señora de La Luz, lleva tres décadas congregando a cientos de vecinos que presencian como el novio rompe un puchero contra el suelo y besa a su prometida tantas veces como fragmentos se desprendieron de la pieza. Este rito amoroso y festivo está ahora en riesgo si no hay unos novios que se presten a besarse en público. Los protagonistas del año pasado fueron Daniel González y Sonia Castrillón, que se besaron un total de 155 veces y lograron un récord histórico que los nuevos aspirantes deberán intentar superar.

Espuma y orquesta

La ceremonia debería tener lugar el martes 11 de junio y cerrar las fiestas de El Puchero. Desde El Marapico ultiman todos los preparativos y ya han confirmado que habrá una fiesta de la espuma en la tarde del sábado 8 y una orquesta por la noche. El torneo de fútbol tendrá lugar en el campo de La Luz el domingo por la mañana y la tradicional comida en la calle esa misma tarde.

Por el momento siguen recaudando fondos a través de la venta de pañuelos personalizados que los vecinos del barrio ya pueden comprar en el local de la asociación por tan solo tres euros. «También estamos inmersos en la elaboración de la revista de fiestas, en la que se podrán poner anuncios que también ayudarán a financiar los festejos», añade la presidenta de la agrupación vecinal.

La concejala de Festejos, Ana Hevia, contestó a un ruego del grupo Ganemos Avilés en el último pleno municipal y anunció que los barrios de Avilés contarán con una partida presupuestaria de unos 20.000 euros para sufragar parte de las fiestas de verano y que se espera que la ayuda se incluya en la partida del mes de mayo.