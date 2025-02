El bar de Rivero propuesto para sanción niega que hubiera una fiesta y música

Y. DE LUIS AVILÉS. Lunes, 1 de marzo 2021, 01:08 Comenta Compartir

La Policía Local propuso para sanción a un establecimiento de la calle Rivero el pasado viernes donde aseguró haber encontrado la celebración de una fiesta en la terraza interior por la que tramitó multas a los clientes, mientras que por infracción a la Legislación de Espectáculos y Actividades Recreativas, «al ser detectado en funcionamiento el sistema de amplificación al tiempo que se encontraban abiertas sus puertas», hizo lo mismo con el local. Sin embargo, el propietario del establecimiento defendía ayer que en su bar ni se estaba celebrando una fiesta, ni había música.

El hostelero asegura que su local está cumpliendo con la normativa y que ha tenido desde que se volvieron a abrir las terrazas tres visitas de la Policía. «Sólo hubo dos clientes sinvergüenzas que se hicieron una foto sin mascarilla subiéndola a las redes sociales y dos que no querían salir cuando era la hora del cierre, pero no había música porque eso es para el interior del local y el viernes estaba cerrado todavía, no vamos a tener música para las camareras», dijo.

Por otro lado, en la jornada del sábado los agentes de la Policía Local volvieron a iniciar actas de sanción en dos establecimientos hosteleros de la ciudad. Una fue en La Luz donde en un bar había cinco personas consumiendo en su interior, multando a los clientes y al propietario, y otra en El Carbayedo, donde había música en la terraza, según la información que ayer facilitó la Policía Local.