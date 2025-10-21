Robaba coches y se movía con ellos a otros municipios para seguir delinquiendo: fue detenido en Avilés Se trata de un delincuente «de alta peligrosidad» que destrozó un bar de Versalles por el método del 'alcantarillazo'

LVA Martes, 21 de octubre 2025, 13:17 Compartir

Destrozó la luna de un conocido bar del barrio de Versalles, en Avilés, por el método del 'alcantarillazo'. Pero tuvo un testigo que se enfrentó a él y este, aunque resultó agredido por el ladrón, pudo alertar a la Policía Nacional, lo que permitió la detención de un delincuente multirreincidente al que se considera autor de numerosos robos, tanto de vehículos como en establecimientos, en Asturias y en Galicia.

El ladrón, que ha ingresado en prisión preventiva, estaba especializado en el robo a establecimientos utilizando vehículos sustraidos previamente.

La Policía Nacional ha logrado la detención de un delincuente considerado «de alta peligrosidad», especializado en el robo a establecimientos utilizando vehículos sustraídos. El arresto, fruto de una rápida intervención policial, ha permitido desarticular una actividad delictiva que se extendía por varias localidades.

El detenido era conocido por su patrón de conducta: la sustracción de vehículos en una demarcación policial para, seguidamente, desplazarse y cometer nuevos robos en establecimientos de otros municipios. Este modus operandi itinerante, que le llevó a perpetrar hasta tres robos en la misma noche, «le permitía mantener su actividad criminal y dificultaba su localización», señala la Policía.

La detención se produjo la madrugada del pasado 13 de octubre, tras ser alertados los agentes de un robo con fuerza en Versalles. La rapidez con la que alertó el testigo, y la celeridad de la respuesta policial permitió localizar y detener al autor en las inmediaciones del establecimiento.

Una vez detenido, y tras las investigaciones pertinentes, la Policía Nacional logró vincular al detenido con diversos delitos. Se le han imputado al menos dos hechos adicionales en Avilés, además de múltiples robos y asaltos a establecimientos cometidos en otras zonas de Asturias y Galicia, donde replicaba el mismo patrón delictivo.

El Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés, a la vista de la gravedad y la reiteración de los hechos imputados, ha decretado el ingreso en prisión del detenido.