Roban y destrozan las flores de un panteón familiar de La Carriona desde hace un año María del Carmen Suárez, ayer junto a la tumba de sus padres en el cementerio de La Carriona. / MARIETA Una mujer pone en conocimiento de la Policía la sustracción de centros y daños continuados en la sepultura de sus padres ALBERTO SANTOS Sábado, 9 febrero 2019, 02:35

Hay quien no se libra de los robos ni en el cementerio. Por ejemplo, la familia de María del Carmen Suárez, una avilesina que ha llevado su desesperación hasta la Policía Local para buscar ayuda y poner fin a los actos vandálicos contra el panteón en el que están enterrados sus padres en La Carriona. Le roban los centros de flores, se los parten por la mitad y los cortan con tijeras. Sucede desde hace un año, sin que ni ella, ni sus allegados, ni el responsable del camposanto acierten a saber los motivos.

El panteón en el que descansan los restos de sus padres fue comprado por el progenitor y tres amigos. Hace once años que María del Carmen Suárez perdió a sus seres queridos y desde entonces se afana en mantener vivo su recuerdo con flores. «Suelo poner centros naturales encima del panteón y luego otro de flores artificiales en el suelo, delante», asegura. Pero desde hace un año vive un calvario, «porque a los pocos días de ponerlas, por ejemplo, el centro natural aparece partido por la mitad, con parte encima del panteón y el resto tirado por el suelo».

Los daños no se quedan ahí, ya que los responsables del acto vandálico también actúan contra el centro de flores artificiales. «En este caso se dedican a cortar las flores con tijeras», añade María del Carmen Suárez. No parece haber tanto un interés por llevarse las flores que con tanto cuidado y mimo renueva cada poco tiempo, sino en hacer daño, material como sentimental.

«Si alguien quiere hacerme daño a mí, que me lo haga, pero mis padres nunca se metieron con nadie», exclama esta vecina de Avilés. En su intento por indagar para conocer la identidad de las personas que roban en el panteón de sus padres se ha puesto en contacto con el responsable municipal del cementerio de La Carriona. No pudo aportarle información de relevancia, aunque sí le confirmó que no es la única víctima de los amigos de lo ajeno. Al parecer, y a plena luz del día, también se han registrado robos de dinero en la capilla del cementerio, aunque tampoco en ese caso se ha podido dar con los responsables.

El asunto está en manos de la Policía tras la denuncia realizada por María del Carmen Suárez. Se reforzará la vigilancia en el entorno del cementerio de La Carriona, aunque no hay pistas sobre quién o quiénes son los responsables de robar flores y dañar los centros que esta avilesina pone en memoria de sus padres.

Aparte del perjuicio material de tener que reponer la ofrenda floral cada vez que se la roban o destrozan, está el daño sentimental y la incertidumbre de no saber la motivación que lleva a los autores de los daños a actuar contra el panteón en el que descansan los restos de sus progenitores desde hace más de una década.