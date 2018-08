Roban la recaudación de las tragaperras del bar Camuel en Trasona Los ladrones destrozaron la verja y la puerta de acceso. Los ladrones rompieron la verja y reventaron la puerta de entrada S. G. Miércoles, 22 agosto 2018, 13:17

Las máquinas tragaperras siguen siendo uno de los mayores atractivos para los ladrones. Esta madrugada, poco antes de las cuatro, los cacos entraban en el bar Camuel de Trasona y reventaban sus máquinas recreativas en busca de la recaudación, y la encontraron. Los asaltantes rompieron la verja metálica de cierre del establecimiento y tras ella reventaron la puerta de cristal.

El robo se efectuó en menos de un minuto, tal y como atestiguan las cámaras del bar. En ellas se ve a unos jóvenes vestidos de negro a los que no se identifica al llevar la cabeza tapada. Sabían lo que querían y no dio tiempo de pillarles infragantis. «Fue muy rápido. Entraron destrozaron las máquinas y huyeron», comenta el responsable del Camuel, que añade que «es la segunda vez que nos entran a robar. Esperemos que no haya una tercera».

La Guardia Civil sigue ahora la pista a los ladrones, que habrían perpetrado otros robos esta misma noche en concejos limítrofes. «Llegaron en un coche y en él huyeron. Lo tienen muy estudiado», lamentan en el bar, que ayer pudo abrir con normalidad aunque con los destrozos aún presentes.