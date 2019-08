Roban por segunda vez en dos meses en el bar Naranjal de La Luz Los ladrones destrozaron la puerta del bar. / LVA Dos individuos destrozaron una de las lunas por el método del 'alcantarillazo' y se llevaron la recaudación de la tragaperras R. A. AVILÉS. Martes, 6 agosto 2019, 00:41

El bar Naranjal de La Luz ha vuelto a ser víctima de los ladrones. Ocurrió en la madrugada del sábado al domingo y todo parecía un calco de lo que había ocurrido hace alrededor de dos meses, a finales del mes de mayo, cuando dos individuos destrozaron una de las lunas para introducirse en el establecimiento y se llevaron consigo el dinero que había en la máquina recreativa del local.

Esta vez fue a las cinco de la mañana. A esa hora el propietario del bar, que vive justo encima del mismo, pudo oír un gran estruendo. Se levantó, se asomó a la ventana y aún pudo ver entrar en su bar al segundo individuo. Siguió oyendo golpes y ruidos, y poco después pudo ver como dos personas salían del Naranjal llevándose las monedas en una bolsa y subiéndose a un coche oscuro que había aparcado enfrente del local.

«Fueron muy rápidos, y posiblemente sea la misma gente de la otra vez, porque todo fue exactamente igual», señala el dueño, Daniel Escapa. Ni siquiera se pone ya nervioso, porque desgraciadamente está demasiado acostumbrado a este tipo de situaciones. El robo de hace un par de meses tampoco era el primero. Antes de eso habían sufrido otras tres tentativas, aunque hasta este año nunca habían logrado llevarse nada.

Cogieron una alcantarilla, que Escapa asegura que entregará a la Policía Local «para que se pueda colocar en su sitio», y la arrojaron contra el cristal de la puerta de entrada. A partir de ahí, los dos sujetos pudieron acceder con comodidad al bar y, mediante golpes, abrir la tragaperras para llevarse todas las monedas que había en su interior.

Robos repetidos

«A mí me han robado dos veces últimamente y hay otro bar, el Roma, que está igual», señala el propietario. «Deben vernos más fáciles de robar que al resto», especula. Lo cierto es que, a pesar de los incidentes, el propietario del Naranjal aún no se ha decidido a instalar una persiana metálica u otro tipo de medida que pueda disuadir a los vándalos. «Pero voy a tener que hacer algo porque no puedo estar así cada dos meses», asegura.

Lo primero será proteger la máquina recreativa con un nuevo sistema de seguridad que complique los robos. Aunque, de momento, lo prioritario es reponer el cristal dañado, una operación que ayer a media tarde aún no había podido llevarse a cabo.

La Policía Nacional ya estuvo en el local recabando pruebas y ha iniciado una investigación para tratar de localizar a los dos hombres que están cometiendo estos robos en bares de La Luz, y que serían presumiblemente los mismos en todos los incidentes que se han producido recientemente en el barrio