Roban por segunda vez en una semana en el Café Roma de La Luz La imagen que captó la cámara de seguridad del ladrón huyendo del bar. / LVA Se llevan los 980 euros que tenía la máquina tragaperras que no habían reventado cuando entraron el pasado día 17 YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Miércoles, 26 junio 2019, 03:16

«El que entró en el local era el mismo, llevaba hasta la misma ropa, y luego se fue corriendo con el que le vigilaba fuera por el mismo sitio», afirma el propietario del Café Roma de La Luz, después de visionar las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad. El pasado día 17 se habían llevado la recaudación de una de las dos máquinas tragaperras que tiene el establecimiento (852 euros) y el bote de las propinas (300 euros). La madrugada del lunes a ayer martes fueron a por la otra máquina del local y después de reventarla sacaron su recaudación, 980 euros.

El método utilizado fue el mismo que hace siete días. Sobre las 2.20 de la madrugada dos individuos se acercaron a los ventanales del local y cogieron la tapa de la alcantarilla de enfrente para romper una de las lunas. Por ella entró uno de los ladrones y el otro esperó fuera vigilando. Tras romper la máquina en pocos segundos sale del local con el botín y los dos huyen corriendo para girar en la primera plazoleta a la derecha y desaparecer de la zona. «Esta vez no se llevaron el bote, se ve que pensaron que no tendría dinero en tan poco tiempo», señala el propietario. El hecho de que no utilicen un vehículo para huir les hace pensar que los autores pueden ser vecinos del barrio, de hecho algún cliente del local dice haber visto a uno de los ladrones en algún otro establecimiento de la zona.

Como sucedía la semana anterior, la alarma del bar comenzó a sonar en el momento en que los ladrones rompieron la cristalera, pero la rapidez con la que actúan no hace posible que las fuerzas de seguridad lleguen al lugar para cogerlos in fraganti. También la madrugada del martes el sonido de la alarma despertó a alguno de los vecinos que al asomarse a ver lo qué sucedía vio huir a los dos individuos.

Después del robo de la pasada semana, los propietarios del Café Roma habían decidido colocar rejas en los ventanales, pero los ladrones han vuelto antes de que pudieran estar ya instaladas.