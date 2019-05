«Yo no robé el estanco, me acusan de todo lo que pasa en este barrio» El acusado, ayer durante la vista oral en el juzgado. / MARIETA El acusado de robar 2.500 euros hace tres años en El Pozón se declara inocente, pero se enfrenta a cuatro años y medio de prisión ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Jueves, 9 mayo 2019, 03:31

«Yo no he cometido ningún delito, me acusan de todo lo malo que pasa en este barrio», declaró en la mañana de ayer el acusado de haber robado un estanco de la calle Santa Apolonia en el barrio de El Pozón. «Si hubiese querido robar lo hubiera hecho bien y hubiera llevado un arma, pero soy inocente», añadió. Los hechos tuvieron lugar en el mes de septiembre de 2016, cuando un individuo no identificado golpeo y roció con un spray de pimienta al dueño del establecimiento, dándose a la fuga posteriormente con la recaudación del día, unos 2.500 euros, supuestamente ayudado por el hombre juzgado ayer.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado se quedó inicialmente fuera del Estanco número 25 en actitud de vigilancia mientras el otro individuo ejecutaba el robo y en un momento dado entró a ayudarle para llevarse la recaudación. Después, ambos huyeron del lugar de los hechos. El estanquero testificó en la vista oral celebrada ayer y aseguró «no haber reconocido al agresor, que iba tapado con una gorra y unas gafas de sol». Tampoco recuerda haber visto al acusado, al que no conocía de nada antes del atraco. Los cuerpos policiales que se encargaron de la investigación en su momento declararon que «la mala calidad del vídeo de seguridad» tampoco facilita la identificación de ninguno de los dos asaltantes. El dueño del establecimiento ha asegurado que una clienta habitual del estanco acudió días después del robo a informarle de que había presenciado una conversación entre su propio hermano y el acusado, en la que planeaban un nuevo atraco al mismo establecimiento, pero cuando se citó a la mujer y a su hermano en comisaría, solo acudió él y lo negó todo.

En la vista también testificó otra vecina del barrio, que afirmó haber visto al acusado en las inmediaciones del estanco poco antes de que sucediesen los hechos, pero no pudo concretar quién era su acompañante. Otros vecinos aseguraron al estanquero haber identificado a los asaltantes, «pero me llegaron a dar hasta catorce nombres diferentes», dijo.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia y concurre la agravante de reincidencia. Solicita que se condene al acusado a cuatro años y seis meses de cárcel y que indemnice a la compañía de seguros del perjudicado con un total de 1.149.4 euros en concepto de responsabilidad civil.

Por su parte, la defensa, ejercida por el abogado Carlos Villar, solicita la absolución del acusado y considera que no existen pruebas suficientes para ejecutar la condena, «pues todo viene de habladurías entre vecinos y no se sabe definir con certeza si fue el acusado el que cometió los hechos acontecidos», argumentó. El juicio ha quedado visto para sentencia.