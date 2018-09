La avilesina Rocío Fidalgo logra el título de Miss Alegría Rocío Fidalgo con el cartel y la banda que la acreditan como Miss Alegría 2018. / LVA La modelo representa a Asturias en el concurso Miss World España en Rota S. GONZÁLEZ AVILÉS. Domingo, 16 septiembre 2018, 04:47

La avilesina Rocío Fidalgo luchó anoche por convertirse en Miss World España como representante de Asturias en la fase final del certamen nacional. La gala, que se celebró en Rota, fue el cierre de una semana llena de actos y pruebas a las candidatas. La representante local no se volvió de vacío de la competición, su desparpajo llamó la atención de los organizadores y patrocinadores, que le impusieron la banda de Miss Alegría de este año.

Para alzarse con el ansiado premio de ser miss España, todas las candidatas tuvieron que pasar por varias pruebas y una entrevista personal con el jurado. Uno de estos test tenía un trasfondo especial, tenían que presentar un proyecto social. En el caso de Fidalgo apostó por colaborar con la Fundación Protectora de Animales. «Quería concienciar sobre la necesidad de adoptar animales y no comprarlos», explica la avilesina.

Como no podía ser de otra manera, en el certamen de belleza se valoró la presencia de las candidatas y su saber hacer sobre la pasarela. Unas dotes que demostraron en varios desfiles los últimos días. «La verdad es que me esperaba que fuera todo más competitivo, que hubiera más rivalidad entre unas chicas y otras y no ha sido así, todas nos hemos hecho muy amigas. Ha superado mis expectativas en todos los sentidos, nos han tratado genial todos estos días», comentó Fidalgo.

La avilesina se ha volcado con el certamen para conseguir su objetivo, dedicarse al mundo de la moda. «Me encanta el modelaje y quería disfrutar a tope esta experiencia y lo he conseguido», explicaba ayer, a la vez que reconocía que «no es una competición sencilla, todas las que llegamos a la fase final tenemos nuestras cualidades. Siempre hay mucha competencia, somos todas muy auténticas».