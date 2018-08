Un mar de rock en El Muelle La formación Semilla Negra abrió el cartel. / BREGÓN Semilla Negra, Los Vinagres, Ramoncín y Moonshine XXX inauguran el festival en el quiosco del céntrico parque S. GONZÁLEZ AVILÉS. Sábado, 18 agosto 2018, 02:27

Rock en estado puro. Quienes se acercaron ayer por la noche al parque de El Muelle pudieron disfrutar de gran espectáculo musical. Temas de los años ochenta resonaron ayer en toda la plaza interior gracias a los primeros grupos participantes en esta edición del festival La Mar de Ruido.

Las nubes encapotaron la noche aunque la lluvia no quiso hacer acto de presencia y permitió que tanto las formaciones como el público asistente disfrutaran de la jornada. Saltaron al quiosco de la música, que hizo una vez más de escenario, pasadas las nueve de la noche. En primer lugar lo hizo Semilla Negra. El grupo volvió a rendir tributo a Radio Futura, una de esas míticas bandas de la movida madrileña, a través de sus versiones de los temas más conocidos.

Ramoncín se presentaba en la medianoche como uno de los cabezas de cartel de esta edición de La Mar de Ruido. Junto al artista compartían jornada los grupos Los Vinagres y Moonshine XXX para cerrar la velada. Rock para todos los gustos en El Muelle, que esta noche vivirá la segunda de las jornadas musicales del festival, promovido por Béznar Arias.

El rock no entiende de edades, es por eso que se han juntado varias generaciones en el parque. Hoy se espera que lo vuelvan a hacer para disfrutar de las actuaciones de John Coghlan's 'Quo', Santabárbara y Zona Oscura. También del repertorio elegido para la ocasión por Barón Rojo. Estos últimos se vuelven a subir a los escenarios, de los que no se han bajado desde hace 38 años. Dividirán su actuación en dos partes, una dedicada a su primera época como banda y otra a la segunda, dejando para el final sus grandes éxitos.

Los conciertos comienzan a las nueve de la noche y se prolongan a lo largo de la madrugada, todos ellos con acceso gratuito. La de hoy no será la última jornada, La Mar de Ruido continuará mañana por la noche de la mano de Jenny and The Mexicats, Bisonte, Broken Roads y de Tejedor.