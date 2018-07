Rozalén actuará en Avilés el día de San Agustín Lunes, 16 julio 2018, 13:23

La cantante Rozalén actuará el martes 28 de agosto, día de San Agustín, en la plaza del Centro Niemeyer, antes del espectáculo pirotécnico que cerrará la semana grande de las fiestas del verano en Avilés.

Rozalén se suma al listado de conciertos programados para el mes de agosto, más de cuarenta, con el parque del Muelle, la pista de La Exposición y la plaza de España para las verbenas, y el Centro Niemeyer como escenarios principales.

Entre estos conciertos destacan Andy & Lucas, Aretha Soul Divas & The Silverbacks, Dos Pájaros y un Trío, Henry Méndez, Jenny and the Mexicats, JP Bimeni & The Blackblets, Juanito Makandé, La Moda, Los Lobos, Los Polaroids, Martha High, Ramoncín y Tina Cousins dentro del Festival de Música Negra 'La Grapa', La Mar de Ruido, Las Músicas y la Gran Gala de San Agustín

A ellos se suman, también en agosto, 5 verbenas, la Holy Party, la Noche en el Ferrera, Avilés Suena Bien y el Folclórico Internacional.

Agosto también acoge las iniciativas gastronómicas 'Sabores de Plaza en Plaza' y el Festival de la Cerveza de Avilés, Divertilandia, Cine al aire libre, 'Un verano con mucho arte', las fiestas del Carbayedo, el Certamen de Ganado, el Mercado Medieval y espectáculo pirotécnico la noche de San Agustín.

La concejala de Festejos, Ana Hevia, ha mostrado su satisfacción por la amplitud y variedad del programa musical y festivo de agosto y anunció que en los próximos días se harán públicos los carteles completos de los festivales de Música Negra 'La Grapa' y La Mar de Ruido.

La oferta musical de agosto combina festivales de trayectoria como La Mar de Ruido y La Grapa, con dos propuestas estrenadas el año pasado, 'Las Músicas' en el Centro Niemeyer (con entradas a precio popular) y 'Avilés Suena Bien', en la plaza de España, que este año se celebra en dos sesiones para dar cabida a un mayor número de grupos locales.

PROGRAMA AGOSTO 2018

Del 2 al 5 de agosto. III Sabores de Plaza en Plaza. Plazas del casco histórico.

Del 9 al 15 de agosto. Festival de la Cerveza de Avilés. Pista de La Exposición en Las Meanas.

10 y 11 de agosto. IV Festival de Música Negra 'La Grapa'. 7 conciertos. Parque del Muelle. Entre ellos: Martha High, Aretha Soul Divas & The Silverbacks y JP Bimeni & The Blackblets.

12 de agosto. Concierto de la Banda de Música de Avilés. Quisco de la música del Parque del Muelle.

17, 18 y 19 de agosto. XIV Festival La Mar de Ruido. 11 conciertos. Parque del Muelle. Entre ellos: Ramoncín, Barón Rojo y Jenny and The Mexicats (México-Madrid-Londres)

17, 18 y 19 de agosto. Fiestas del Carbayedo

17, 18, 19 y 20 de agosto. Cine al aire libre en la plaza de España.

17, 18 y 19 de agosto. XXXVIII Festival Folclórico Internacional de Música y Danza Popular de Avilés. Centro Niemeyer y calles y plazas del casco urbano.

18 y 25 de agosto. Un Verano con Mucho Arte en Avilés.

19, 20, 21 y 22 de agosto. Divertilandia. Pista de La Exposición.

21 y 23 de agosto. Festival 'Avilés Suena Bien'. Plaza de España. Actuarán 18 grupos, entre ellos Los Polaroids que cerrará la sesión del día 21.

22 de agosto. Concierto Noche en el Ferrera 'Carretera de Avilés'

24 de agosto. II Festival Las Músicas. Concierto de La Moda, Los Lobos y Juanito Makandé. Plaza del Centro Niemeyer.

24, 25, 26, 27 y 28 de agosto. 5 Verbenas con las orquestas Europea Big Band, Dominó, Assia, La Última Legión y La Fórmula. Pista de La Exposición y plaza de España.

25 de agosto. Holy Party. Centro Niemeyer

25 de agosto. IV Hermanamiento de Bandas de Música entre las formaciones de Avilés y Pravia. Pasacalles en el casco histórico y concierto Plaza de España.

25 de agosto. Concierto de 'Dos pájaros y un trío' con versiones de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat«. Pista de La Exposición.

25, 26, 27 y 28. Mercado Medieval de Avilés. Calles y plazas de La Villa

25, 26, 27 y 28. CXXXVI Certamen de Ganado de San Agustín. Pabellón de Exposiciones de La Magdalena

27 de agosto. Gran Gala de San Agustín. 3 conciertos: Tina Cousins (UK), Andy & Lucas (ES) y Henry Méndez (DOM). Pista de La Exposición

28 de agosto. Concierto de Rozalén en la plaza del Centro Niemeyer y Espectáculo Pirotécnico en el Centro Niemeyer y el entorno de la Ría de Avilés.