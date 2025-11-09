Ruasa culmina la adjudicación de los 30 pisos de La Luz Más de la mitad se van a alquilar a personas que son de otros municipios asturianos e incluso de otras comunidades autónomas

El Ayuntamiento de Avilés, a través de Ruasa, ha completado la adjudicación de las treinta viviendas en alquiler para jóvenes trabajadores menores de 35 años habilitadas en las antiguas residencias de maestros de La Luz y que terminaron de rehabilitarse en el verano del año pasado como una actuación incluida dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) de Avilés, cofinanciada en un 80% con fondos FEDER de la Unión Europea.

Estas viviendas fueron rehabilitadas con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a las personas más jóvenes y atraer población a Avilés, en este caso al barrio de La Luz que es un caso paradigmático del envejecimiento que experimentan los barrios de la periferia de la villa en los últimos tiempos.

Con el proceso de adjudicación ya completado después de un cambio en las bases por la dificultad de los interesados para cumplir con los requisitos, más de la mitad de las treinta viviendas han sido alquiladas a personas que residían en otros municipios. En concreto 13 llegan de otros concejos asturianos como Corvera, Gijón, Oviedo, Peñamellera Alta y Navia, pero también hay tres personas que proceden de otras comunidades autónomas como son Madrid y el País Vasco.

Cabe recordar que los precios del alquiler de estos pisos para jóvenes oscilan entre los 350 y los 450 euros al mes, dependiendo del tipo de vivienda, el tamaño y el número de habitaciones. En todos los casos se incluyen los gastos de mantenimiento tanto de la comunidad como de las revisiones de las bombas de calor individuales.

Una vez adjudicadas todas las viviendas rehabilitadas en el barrio de La Luz, uno de los grandes proyectos del mandato financiados con fondos europeos hasta la fecha, el Ayuntamiento de Avilés confirma que ya trabaja en la redacción del proyecto para rehabilitar otro antiguo edificio de viviendas para maestros, en este caso ubicado en la calle Pelayo, en el barrio de Versalles. Como ya adelantó este periódico en su día se trata de los antiguos pisos de maestros ubicados junto al colegio Marcos del Torniello, a los que más adelante se sumará otro en el entronque de la calle Gutiérrez Herrero con la avenida de Cervantes. Además, se proyecta, también a través de Ruasa, nuevas actuaciones de vivienda pública en La Grandiella, aún sin concretar.