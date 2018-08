Rulada la última gran partida de bonito del Norte de la temporada Cajas de bonito, ayer en la rula, tras el desembarco del 'Nuevo Virgen Poderosa', 'Goienkale' y 'Nuevo Chisu'. / PATRICIA BREGÓN Se desembarcaron 80.000 kilos y se espera la llegada hoy de otros 19.000, en la última semana de subasta tras el cierre de la costera C. R. AVILÉS. Martes, 21 agosto 2018, 01:55

El bonito del Norte da los últimos coletazos en la lonja avilesina. Tras el anunciado cierre de la costera decretado por la Dirección General de Ordenación Pesquera, los pesqueros apuran el periodo de gracia con la descarga de las últimas capturas. Así ayer se rularon 80.000 kilos, pescados por el 'Nuevo Virgen Poderosa', 'Goienkale' y 'Nuevo Chisu', en la más que probable última gran partida de la temporada.

El precio de venta apenas registró variación respecto a las últimas subastas. El bonito más caro se pagó a casi ocho euros el kilo, aunque la media se situó en 4,50.

Está previsto que hoy martes la embarcación 'Matxaku' desembarque otros 19.000 kilos. A la espera de lo que pueda pasar en los próximos días, la costera cierra a media noche del miércoles por lo que previsiblemente la última subasta se celebrará el jueves o incluso el viernes dado que las capturas se están registrando a un día y medio o dos de navegación desde Avilés

El prematuro cierre de la costera del bonito tiene sumido en la incertidumbre a todo el sector. Desde el primer al último eslabón. Desde la parte extractiva al consumidor. Siendo como es una de las estrellas en las ventas de las pescaderías de junio a octubre, muchos se preguntan qué pasará a partir de la semana que viene. Si habrá bonito, de dónde vendrá y a qué precio. Dudas que solo se aclararán con el tiempo.

El cierre más temprano de la historia de la costera del bonito del Norte supone un duro golpe para la flota artesanal de bajura, cuyos ingresos anuales dependen en gran medida de esa especie, al igual que los de los minoristas. La decisión se adoptó por el agotamiento de la cuota asignada al Cantábrico Noroeste y Canarias por la Unión Europea, de 15.015.560 toneladas, de las cuales ayer se habían consumido 13.943.693,54 kilos, el 92,86%. El cierre de la costera afecta también a la pesca de recreo y deportiva.

En julio pasaron por la cancha 681.942 kilos de bonito, el 69% de todo el subastado en Asturias. Si a tal cantidad se suman los 83.201 kilos de junio y los aproximadamente 310.000 descargados en lo que va de agosto, el total supera el millón de toneladas, cantidad notablemente superior a la de la costera de 2017. Entonces fueron 873.631 kilos.

Respecto a la facturación, los 681.942 kilos subastados en julio en Avilés generaron unos ingresos por primera venta de 2.611.540 euros. El precio medio se situó en 3,83 euros, lejos de los 4,59 a los que cotizó en el mismo mes de 2017. Eso sí, entonces se subastó la mitad, 342.010 kilos, pero la costera se prolongó hasta las fechas habituales, finales de octubre, dos meses más que este año.

Según fuentes del sector, no toda esta cantidad se ha vendido al consumidor final sino que en este agotamiento prematuro de la cuota han tenido mucho que ver las empresas conserveras. Sea como fuere, en las pescaderías están a la expectativa de los acontecimientos. Mientras algunos señalan a los culpables, la mayoría se lamenta por una decisión que alterará sus cuentas a final de mes, incluso de año.

Sin respuestas

Entre las impresiones recogidas por este periódico en las pescadería de la plaza Hermanos Orbón, sobresale la escogida por Vicente Rodríguez, quien comparó el cierre de la costera con «dejar de vender turrón el 15 de diciembre». «Este año el bonito ha venido primero porque el agua está más caliente y esto ha provocado que entraran las conserveras a comprar en grandes cantidades». De hecho, el consumo en mostrador, aunque importante, se mantiene en niveles similares a años anteriores, según manifestaron tanto este como el resto de colegas de profesión.

A pocos metros, Juan Manuel Ferrero 'Juanín' lamentó la decisión de la Unión Europea. «Pasó igual con la xarda. Siempre premian a la flota que más daña al medio ambiente. La asturiana es la más artesanal del Cantábrico, la más respetuosa y ahora nos vienen con estas», indicó.

Iván Guillén, de Casapesca, confirmó que «el bonito es el rey del verano. Ahora es lo que se vende. Te salva el verano y casi el resto del año» y era incapaz de aventurar qué podría pasar a partir de la semana que viene. «Después no sé de dónde vendrá ni a qué precio. El de principio de temporada viene de Canarias y se vende muy bien», comentó.

Luis Francisco Álvarez, de 'La Perla', cree que la cuota debería ser individual para evitar la desventaja de los de cacea, la flota artesanal asturiana. Ignora si el bonito podría comprarse a los franceses o, en caso de venir, vendrá del Mediterráneo. Si fuera así, no tiene muchas esperanzas: «Este es más seco y la carne no tiene la misma calidad. No sé, habrá qué ver si interesa traerlo», comentó.