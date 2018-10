Saber disfrutar de la actividad física La conferencia del doctor José Antonio Rodas llenó el salón de actos de la Cámara de Comercio. / OMAR ANTUÑA El doctor José Antonio Rodas llena el Aula de Cultura de LA VOZ para reflexionar sobre la salud, medicina y el deporte FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Sábado, 27 octubre 2018, 02:18

Jugaba en casa, con el público llenando el salón de actos de la Cámara de Comercio de Avilés y con un tema que más que su profesión es su pasión. De esta manera, el doctor José Antonio Rodas mostró ayer su rostro más humanista y científico, el divulgador comprometido con la investigación y el ciudadano dispuesto a alimentar el pensamiento crítico, incluso autocrítico en la nueva sesión del Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Mercedes de Soignie.

De esta manera, el jefe de los Servicios Médicos de la Mutualidad de Futbolistas de Asturias y actual médico de la Selección Española de Fútbol Sub-21 inició su charla con una precisión conceptual: la diferencia entre deporte y actividad física. «Todos conocemos los beneficios del deporte, pero deporte no es igual a actividad física. El deporte es lesivo, la actividad física no, salvo que no se cumplan ciertas normas», indicó.

El deporte implica competición, la necesidad de la victoria, una presión que no siempre resulta saludable. «Cada vez hacen más deporte los más jóvenes. Y el problema es exigir mucho a los niños», apuntó. No fue la única alusión que hizo a las categorías inferiores ya que, recordó, «los niños y los jóvenes no son adultos pequeñitos, sino que necesitan entrenamientos específicos que no siempre se hacen», comentó.

No es la única precaución que se debe tomar. Así, recordó la necesidad de utilizar un calzado adecuado para la actividad física o el lugar donde se practicará, como sucede con los campos de hierba sintética. «Si el terreno ya está gastado, es mejor un taco corto y muchos tacos, aunque resbale, porque siempre es mejor a que caiga de culo a que tenga una lesión más grave por clavarse el pie en el suelo».

También recordó la necesidad de entrar en la actividad de manera progresiva y también salir pausadamente o no hacer deporte en ayunas. «Es conveniente comer suave una hora antes. Es suficiente un zumo o vaso de leche con una galleta», apuntó.

Rodas no dudó en ejercer la autocrítica hacia la medicina que tiende a dejarse seducir por la tecnología y suele ser derrotada por la alta presión asistencial. «El doctor Gregorio Marañón decía que con tiempo y un lugar tranquilo podía curar todo. Debemos volver más al paciente, humanizar la atención», apuntó.

También recordó la necesidad de actualización permanente de los médicos, del poder de la tecnología para facilitar la seguridad. Es la llamada Medicina 4.0 que permiten monitorizar en tiempo real constantes como los latidos del corazón y actuar de la manera más rápida posible.

La incesante investigación aporta nuevas certezas. No obstante, Rodas advirtió sobre la necesaria precaución ante «la publicidad de productos o terapias que no se ha demostrado que no curan nada, pero sirven para cobrar mucho». Así puso el ejemplo de las «células progenitoras, que prefiero a madres» de las que aún no se ha demostrado que curan nada aunque es necesario seguir investigando.

Fiebre y medicamentos

Presentó una reciente investigación, divulgada por primera vez por la FIFA en enero de este año, sobre el riesgo de hacer deporte, como correr, con décimas de fiebre o malestar general, por la posibilidad de generar una inflamación en el corazón que evolucione de manera trágica. Ademas, alertó sobre el peligro de los antiinflamatorios, de los que se tiende a abusar.

También reivindicó el dolor. «Yo siempre digo que es bueno, porque el dolor nos dice que algo no está bien. No hay que quitar el dolor con un fármaco, hay que buscar su causa para erradicarlo».