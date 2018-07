«Para saber qué piensan los personajes hay que leer los libros, no vale con la serie» Elio y Linda, antes de la entrevista. / MARIETA Son los creadores de la mayor web sobre 'Juego de Tronos' del mundo, y han coescrito un libro con George R. R. Martin Linda Antonsson y Elio García Fundadores de Westeros MARINA MARTÍN AVILÉS. Viernes, 13 julio 2018, 02:40

Hace más de quince años que Linda y Elio fundaron Westeros, una web fan del universo de 'Canción de Hielo y Fuego', saga en la que se basa la serie 'Juego de Tronos'. Fue precisamente su amor por los libros lo que les hizo conocerse. Hoy en día no solamente es la página web de referencia para cualquier fan que se precie, sino que el propio George R. R. Martin les propuso coescribir una enciclopedia sobre el mundo de los libros.

-George R. R. Martin estuvo en la primera edición del festival, y siempre cuenta que le encantó venir. ¿Vosotros lo estáis viviendo igual?

-(Linda) Está siendo nuestra primera vez en Avilés. Habíamos visto más partes de España pero siempre había sido en el sur. Está siendo genial poder disfrutar del norte de España, y más si es una experiencia de festival literario como este. La gente en la calle y los puestos de libros, es fantástico. Estamos muy felices de haber sido invitados.

-Como fans de la saga de 'Canción de Hielo y Fuego', haber podido conocer a George R. R. Martin habrá sido muy emocionante para vosotros. ¿Cuando ocurrió el encuentro?

-(Elio) La verdad es que somos muy fans, sí (ríen). Le conocimos bastante antes de colaborar en el libro con él, en 2004. Yo estaba visitando Estados Unidos con mi familia en un viaje por el país, y al pasar por Santa Fé en Nuevo México me di cuenta de que estaba muy cerca donde estaba George. Avisé a Linda y ella envió un email a Parris, la mujer de George. Ellos ya nos conocían a Linda y a mí por Westeros, la web fan que tenemos. Y Parris lo organizó todo y quedamos para cenar ese día en su casa. Después de eso, Linda y yo volvimos a coincidir con él en Glasgow en una convención de ciencia ficción al año siguiente. Esas fueron las dos únicas veces que le vimos antes de que contactase con nosotros para escribir 'El mundo de hielo y fuego'.

-¿Qué es lo más difícil de llevar una web tan grande como Westeros? ¿Contáis con ayuda?

-(Linda) Nadie nos ayuda con la parte principal, la de novedades y demás. Pero lo que más ha crecido en popularidad desde que salió la serie de televisión es el foro y la wiki. Y son los miembros de los foros los que han creado la mayor parte de la wiki, está escrita por la comunidad. Un poco como Wikipedia, el mismo funcionamiento. La comunidad es enorme, ellos aportan mucho, pero la web en sí solamente la llevamos Elio y yo.

-¿Qué le diríais a alguien que es fan de la serie de 'Juego de Tronos' para convencerlo de que se lea los libros?

-(Elio) Muy buena pregunta. Una de las cosas que los libros hacen perfectamente, y que en la serie es muy difícil de transmitir es el saber qué piensan los personajes. Los libros están escritos con muchos narradores en primera persona, así que puedes meterte en la cabeza de Jon, o en la de Arya, o en la de Ned Stark. Bueno, en la suya igual no porque se la cortaron. (Ríe). En la serie de televisión siempre eres un espectador en tercera persona de lo que ocurre, y eso hace que algunos matices cambien.

-¿Para finalizar, ¿qué teoría fan de las que corren por la web es la que os gusta más u os hace más gracia?

-(Elio) Hay un grupo de personas que están absolutamente convencidas de que los Bolton son vampiros importales que han vivido miles de años. No puedo decir que no está confirmada porque es que jamás estará confirmada, no es así. Pero me hace bastante gracia. Hay gente que tiene demasiado tiempo libre para pensar (ríe).