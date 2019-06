«Para sacar adelante la asociación necesitamos más apoyo institucional» Carlos Veas con el cartel del Día de la Lengua de Signos. / O. ANTUÑA La asociación de Personas Sordas de la comarca pide más formación e intérpretes en el Día Nacional de las Lenguas de Signos | Carlos Veas Presidente de la Asociación de Personas Sordas de Avilés y comarca EVA FANJUL AVILÉS. Viernes, 14 junio 2019, 02:05

Carlos Veas acaba de ponerse al frente de la Asociación de Personas Sordas de Avilés y comarca. Con motivo de la celebración hoy del Día Nacional de las lenguas de signos españolas, la entidad repasa los objetivos de esta nueva etapa y reivindica más apoyo de las instituciones, tanto locales como autonómicas, para que «los fondos que destinan a las personas sordas se traduzcan en servicios de acompañamiento e intérprete así como formación en lengua de signos» para sus asociados.

-Ustedes llevan menos de un mes al frente de la asociación

-Sí, la junta directiva se renovó el 27 de mayo tras la repentina dimisión de la anterior presidenta y del secretario. Así que, ante la premura de la situación y para que la asociación no desapareciese, nos presentamos nosotros y aquí estamos.

-¿Cuáles son sus principales objetivos en esta nueva etapa?

-Pues, nuestro principal objetivo es sacar la asociación adelante. Para ello necesitamos conseguir subvenciones, porque el único medio de ingresos ahora mismo es la cuota de socios y lo que da el bar, por eso uno de nuestros principales objetivos es conseguir más apoyo de las instituciones.

-¿No tienen apoyo institucional?

-Ahí está la cuestión, sí hay apoyo institucional, pero a nosotros no nos llega como debería. Desde hace años el Ayuntamiento de Avilés, como el de Castrillón, dan subvenciones anuales de 9.500 euros y 4.150 euros, respectivamente. La Federación de Personas Sordas de Asturias, Fesopras, a la que pertenecemos, es la encargada de gestionar esos fondos que están destinados a servicios de apoyo y formación de las personas sordas. Al principio estos servicios se prestaban, pero ya hace años que no disponemos de ellos y no sabemos por qué, es algo que la nueva junta directiva quiere aclarar.

-Entonces, parece un tema interno. ¿Han hablado ya con Fesopras?

-Sí, por supuesto, y nos dijeron que no se daba el servicio porque no se había solicitado. Pero no estamos de acuerdo, así que vamos a pedir la intervención de las instituciones. En concreto ya hemos solicitado una entrevista con la concejalía de Servicios Sociales de Avilés para pedir que se realice una auditoría para comprobar el destino de esas subvenciones y solicitar un protocolo que garantice que esto repercuta en las personas sordas de la ciudad. No pedimos dinero, sino más control.

-¿Van a salir de la federación?

-Es una cuestión compleja que debemos tratar con las otras tres asociaciones que integran Fesopras, así que en breve empezaremos a contactar con ellas para llegar a un acuerdo y ver qué posibilidades hay de poder abandonar la federación.

-¿Cuántos socios tienen ustedes?

-Ahora mismo, 52 personas sordas de todas las edades y con una discapacidad diversa. Hay muchas personas mayores de la comarca para las que la sede de la asociación es su principal punto de socialización. Además, estamos peor que en Gijón y Oviedo porque falta apoyo.

-Y respecto a la lengua de signos, ¿qué reivindican ustedes?

-Pedimos que se equipare al mismo nivel que las otras lenguas del Estado, que se elabore una estrategia nacional sobre uso y protección. Es nuestro medio de comunicación y vital para romper barreras.