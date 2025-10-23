Saint-Gobain explica su estrategia empresarial y el comité pide números

Habrá que esperar a la reunión del próximo miércoles, día 29, para sacar algo más en claro sobre la actualización del convenio colectivo en Saint- ... Gobain puesto que ayer, en la segunda de las reuniones de negociación, apenas hubo avance alguno. La presentación de la nueva estrategia del grupo para el periodo 2026/2030, en base a la realizada por la dirección la pasada semana sobre inversores, acaparó casi todo el encuentro para disgusto de un comité de empresa que contaba con la presentación de una plataforma de convenio sobre la que las diferentes secciones sindicales se pondrían a trabajar por su cuenta de cara a la próxima semana. De esta forma, la reunión de ayer fue calificada como «decepcionante».

Ayer se presentó la hoja de ruta con 'Lead & Grow 2030' «para guiar a todo el grupo hacia un crecimiento sostenible y rentable». Se desarrollará en ochenta países y la empresa asegura que «nos ayudará a liderar la transformación del sector de la construcción, a la vez que respalda nuestra ambición de crecimiento rentable». La empresa interpeló ayer directamente a los representantes sindicales sobre la rentabilidad tras recordar previamente las malas previsiones que hay sobre la mesa de cara al año que viene.

«No pudimos evitar recordar que, más allá de los beneficios económicos, las instalaciones están sobradamente amortizadas (aprovechamos además para solicitar los balances económicos), no sólo las actuales, sino también en los más de setenta años de existencia de la fábrica», trasladó el sindicato CSI a la plantilla tras la reunión.

El resto de sindicatos trasladaron la necesidad de contar con más documentación, con números que reflejen la contabilidad de la empresa y no planes de futuro sin base económica. En este sentido, exigieron también garantías de futuro con la inversión en un nuevo horno.

Las últimas noticias sobre esta inversión llegaron la semana pasada procedentes de la comisión de Industria de la Junta General del Principado. El consejero de Industria, Ciencia y Empleo, Borja Sánchez, a preguntas de la diputada Covadonga Tomé, aseguró que Saint-Gobain estudiaba invertir entre 120 y 140 millones de euros en un nuevo horno float. Unos días después, la dirección de la empresa aseguró a los sindicatos que los planes de futuro se concretarían en el primer semestre de 2026.

Ajustes en el convenio

La dirección local lleva trasladando desde hace meses que un ajuste en el convenio sería interpretado como un elemento favorable para la decisión final sobre la ubicación del horno, lo que ayer llevó a CSI a lamentar que «seguimos a merced de las decisiones empresariales, se nos exigen sacrificios mientras la empresa se beneficia de recursos públicos para garantizar sus inversiones» y, en este sentido, el sindicato adelantó que su «compromiso es con los trabajadores y no con los inversores», por lo que apostarán por «mantener el poder adquisitivo, por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) así como por la defensa de los derechos laborales».