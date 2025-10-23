El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Acceso a la planta de Saint-Gobain en La Maruca. PABLO NOSTI

Saint-Gobain explica su estrategia empresarial y el comité pide números

En la segunda reunión de negociación del convenio colectivo la empresa expuso su hoja de ruta en lugar de la plataforma que esperaba el comité

C. R.

AVILÉS.

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:47

Habrá que esperar a la reunión del próximo miércoles, día 29, para sacar algo más en claro sobre la actualización del convenio colectivo en Saint- ... Gobain puesto que ayer, en la segunda de las reuniones de negociación, apenas hubo avance alguno. La presentación de la nueva estrategia del grupo para el periodo 2026/2030, en base a la realizada por la dirección la pasada semana sobre inversores, acaparó casi todo el encuentro para disgusto de un comité de empresa que contaba con la presentación de una plataforma de convenio sobre la que las diferentes secciones sindicales se pondrían a trabajar por su cuenta de cara a la próxima semana. De esta forma, la reunión de ayer fue calificada como «decepcionante».

