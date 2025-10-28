El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de un camión accediendo a las instalaciones de Saint-Gobain en Avilés. Pablo Nosti

Saint-Gobain condiciona el nuevo horno de Avilés a «cuestiones técnicas y económicas»

En una conferencia con la plantilla, el director general señala la necesidad de mejorar la productividad y ajustar los costes laborales

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Martes, 28 de octubre 2025, 06:39

«Cuestiones técnicas y económicas» condicionan en la actualidad las decisiones de Saint-Gobain sobre la renovación del horno float de La Maruca y ... cuya continuidad puede condicionar el futuro de la multinacional del vidrio en Avilés. Así se desprende de las declaraciones que Jean-Luc Gardaz mantuvo hace unos días con todos los empleados de la compañía y que ahora se han desvelado.

