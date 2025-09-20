El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Saint-Gobain convoca la mesa de negociación del convenio el jueves

AVILÉS.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Saint-Gobain ha fijado ya la fecha para la reunión de la mesa de negociación del convenio. Será el próximo jueves y el secretario del comité de empresa ha convocado el lunes un pleno extraordinario con los sindicatos representados en el comité. La celeridad de la empresa por abrir este proceso empieza a generar discrepancias entre los sindicatos mayoritarios en el comité (UGT y CCOO) y USO, que considera que no deben plegarse a los tiempos que marca la empresa. «No hay ninguna prisa. Los plazos están para cumplirse y para garantizar que la mesa de negociación refleje la voluntad real de la plantilla. Sin embargo, todo indica que la actual mayoría del comité pretende ignorar la decisión que los trabajadores y trabajadoras expresaron de forma rotunda en la última asamblea», aseguran en un comunicado. Desde que se denuncia un convenio ante la autoridad laboral, como ha hecho Saint-Gobain esta semana, hay un plazo de un mes para convocar la mesa de negociación.

Como se sabe, la empresa planteó en reuniones informales la posibilidad de que la plantilla aceptase una rebaja de sus condiciones salariales. Sin embargo, al personal fuera de convenio se le aplicó una subida en febrero.

