Saint-Gobain denuncia la entrada de «intrusos» en las instalaciones de Sekurit

Sucedió el pasado mes de abril y ha vuelto a suceder esta semana y, además, a plena luz del día. Las antiguas instalaciones de ... Proteo y Sekurit de Saint-Gobain fueron asaltadas por «intrusos» el pasado miércoles sobre las cinco y cuarto de la tarde, que fueron captados por las cámaras de videovigilancia. Algunos de los trabajadores de la empresa se los encontraron en la zona de transformadores cuando, al parecer, ya habían desmontado algunos elementos. Aseguran además que al día siguiente, el jueves, hubo otro intento de entrada a las naves.

La empresa ha decidido reforzar las medidas de seguridad y la vigilancia para poder realizar rondas en esta zona, que quedó vacía tras el cierre de la división de vidrio para el sector del automóvil en la primavera del año pasado.

Según fuentes sindicales, lo que se ha hecho ha sido añadir un segundo vigilante en los turnos de tarde, noche y fines de semana, cuando hay menos actividad en la empresa, una figura que existió tiempo atrás, pero que se eliminó para reducir costes hace unos meses, pasando de diez vigilantes, que suponían dos por turno, a la mitad, reduciéndose así a una sola persona.

Las mismas fuentes aseguran que, además, se redujo al mismo tiempo otra figura que también afecta a la seguridad de los trabajadores, como es el servicio médico, que dejó de estar presente las veinticuatro horas del día a solo en jornada de mañana de lunes a viernes.

Los trabajadores reclaman más medidas de seguridad, y denuncian que además de intrusos, también acceden a la planta jabalíes, que ya se habrían tropezado en alguna ocasión con algún operario, por lo que reclaman que se mejore la protección y no se continúe con los recortes en servicios como la vigilancia o la atención sanitaria en la fábrica.