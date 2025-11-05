Saint-Gobain queda fuera de los fondos de innovación europeos para el horno float El Ministerio de Industria comunica a la empresa que el PERTE para la descarbonización se retrasa al primer semestre de 2026

Fernando Del Busto Avilés Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

La dirección de Saint-Gobain ha visto como se complica el acceso a las subvenciones públicas a las que aspira para que la renovación del horno float de Avilés sea menos gravoso para las arcas de la empresa. Así ha trascendido en la cuarta reunión del convenio colectivo, donde la dirección informó de las gestiones que se vienen haciendo para la renovación del horno float a preguntas de los sindicatos.

El pasado lunes, 3 de noviembre, la Comisión Europea informaba de la adjudicación de los llamados Fondos de Innovación. En total, se repartían 2.900 millones de euros en 61 proyectos en toda la Unión, seis de ellos en España. La propuesta presentada por Saint-Gobain para el horno de Avilés no era seleccionada y quedaba en reserva.

Además, la dirección en España recibía otra noticia adversa, como es el retraso de los fondos PERTE del Ministerio de Industria para el primer semestre del próximo año.

La complicación para Saint-Gobain es que, hasta el momento, los fondos PERTE nunca financian proyectos que hayan comenzado antes de su convocatoria pública. Es decir, no podrían hacer ninguna inversión hasta que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial del Estado.

El mayor problema es que, después de los sucesos del pasado verano, Saint-Gobain sabe que el horno de Avilés se encuentra en la última fase de su vida, si bien desconoce el tiempo de funcionamiento que le resta.

Después de los arreglos a lo largo de agosto se evitó el colapso del horno, si bien aún no se encuentra al máximo de su capacidad.

En este contexto, las dos noticias conocidas ayer complican la toma de decisión en la empresa que debe abordar una importante inversión. Como se sabe, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo ha cifrado la inversión entre 120 y 140 millones de euros.

Actualmente, el horno float se alimenta con gas natural y el objetivo de Saint-Gobain es ir a una producción sin emisiones de dióxido de carbono. Ello implica dejar de usar ese combustible, pero, en la actualidad, no existe una opción que se pueda comparar. Mantener el gas natural aseguraría la actividad hasta el año 2050, que es el límite fijado por la dirección mundial de Saint-Gobain para alcanzar la producción neutra en carbono, pero se alejaría de la estrategia general de la compañía.

Convenio estancado

En esta situación, la cuarta reunión del convenio colectivo no dio ayer mucho de sí. La dirección, según recogen las secciones sindicales negociadoras (UGT-SOMA-FITAG, Comisiones Obreras y CSI), insiste en la necesidad de ajustes salariales en la plantilla, una opción que los tres sindicatos rechazan, al considerar que el coste de la inversión no puede recaer en la plantilla cuando ésta no es responsable de las decisiones estratégicas de la empresa.

Después de la reunión de ayer, las partes acordaron volver a reunirse el próximo 25 de noviembre, martes. Desde la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) se insistió ayer en la necesidad de una asamblea de fábrica para palpar el ambiente en la plantilla e informar de las conversaciones.