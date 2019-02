Salen a la venta las entradas para el concierto de Coti

Las entradas para el concierto que el argentino Coti ofrecerá el domingo 17 de marzo en la Casa Municipal de Cultura se encuentran a la venta en la página web de Liberbank, a un precio de quince euros. El día del concierto podrán adquirirse en taquilla, a dieciocho.

El cantante y compositor de éxitos como 'Nada de esto fue un error', 'Antes que ver el sol' o 'Color esperanza' se encuentra actualmente inmerso en una larga gira en acústico, en una atmósfera de intimidad con el público en la que repasa toda su carrera.

Coti plantea sus conciertos como un diálogo con el público, generando complicidad, explicando las intrahistorias de sus canciones, tanto las escritas e interpretadas por él, como las que escribió para otros músicos.

El músico argentino se lanzó a la carretera hace ya tres años, en un tour cuyo título no deja lugar a dudas sobre su intención, 'Cercanías y Confidencias', una muestra de las canciones más emblemáticas de su carrera, en formato acústico, en comunión con el público. La gira se encuentra en su Capítulo II, acompañado de un terceto de músicos de cuerda, como homenaje a su último disco, grabado en 2017 en directo en el Teatro Colón de Buenos Aires.

Como él mismo explica, «todas las canciones tienen un porqué, una historia o un sentimiento que las respaldan, distintas inquietudes que las hicieron nacer. Cuando interpreto despojadas estas canciones, el sonido puro de la guitarra y la voz me recuerda aquellas atmósferas donde me encontraba al escribirlas, el sentimiento primero que me impulsó a crearlas».