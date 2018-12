'Las Salguerinas' regalan en Pillarno Constantino Menéndez y miembros de la asociación vecinal, ayer junto al burro de 'Las Salguerinas'. / MARIETA Se trata de un proyecto de dinamización turística y de empoderamiento femenino que se centra en la zona rural de Castrillón | La Asociación de Vecinos da vida a estas mujeres que reparten obsequios en Navidad SHEYLA GONZÁLEZ PILLARNO. Domingo, 16 diciembre 2018, 07:29

En un pueblo de Asturias escondido entre montañas y cerca de un río viven 'Las Salguerinas'. Nadie sabe cuántas son o los años que tienen, pues preguntes a quien preguntes todo el mundo las recuerda de la misma manera.

Cuentan que, posiblemente, sean hermanas y que todo lo que saben lo aprendieron de sus madres, estas de sus abuelas y así generación tras generación hasta que se pierde en la memoria. Viven juntas de mayo a diciembre y durante ese tiempo trabajan duramente para la noche más especial del año. El 24 de diciembre se levantan muy temprano para reunir todos los regalos que a lo largo del año han estado preparando con ilusión.

Este año llegarán a Pillarno para dejar un pequeño detalle a los niños de la localidad, que a su vez recibirán un encargo: ayudar a los mayores de la parroquia que no tienen familia o bien no tienen medios para tener sus propios presentes. 'Las Salguerinas' no son un personaje pasado o tradicional de la cultura asturiana, han sido ideadas y han cobrado vida gracias a un grupo de vecinos de Pillarno. Tatiana Cordeiro y Constantino Menéndez se encargaron de dar forma a este proyecto navideño, que nace con el objetivo de «perdurar en el tiempo».

Ellos con la ayuda de la Asociación de Vecinos de Pillarno, que preside Mónica Menéndez, han puesto en escena un proyecto de dinamización turística de la zona rural y de empoderamiento de la mujer. «Todos los personajes conocidos relacionados con la Navidad son hombres, la mujer nunca es la protagonista y queríamos que eso acabara», destaca Constantino Menéndez. De esta manera surgieron 'Las Salguerinas', que tienen su raíz en un pueblo de la zona, casi sin habitantes, llamado La Salguera.

«Son mujeres fuertes, arraigadas a la tierra y con mucha autosuficiencia», las define Menéndez, que ha creado en torno a ellas un cuento que se trabajará en el colegio para dar a conocer a estos personajes a los más pequeños. Como toda historia, este proyecto puesto en marcha por la Asociación de Vecinos tiene varios objetivos claros. Por un lado que toda la población, también los adultos, tomen conciencia sobre el consumo generado en estas fechas. «Es por eso que Las Salguerinas fabrican todo ellas. Son pequeños detalles o dulces. No queremos que esto se convierta en un personaje al que los niños manden cartas pidiendo muñecos de un catálogo habitual porque ellas no los pueden crear», destaca el creador.

El segundo de los objetivos es dinamizar la zona rural y atraer a visitantes. Para ello se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Castrillón que se ha mostrado muy receptivo y estudiarán maneras de colaborar para extender esta iniciativa a otras parroquias rurales. «Queremos dotara a 'Las Salguerinas' de contenido, que esta figura lleve consigo otro tipo de actividades culturales que se puedan realizar a lo largo de todo el año. Que toda la zona sur del concejo se beneficie de ello», destaca Menéndez.

El día 24 llegarán a Pillarno en un recorrido fijado para la ocasión que dará lugar a una ruta de senderismo que se mantenga en el tiempo. Además de entregar sus regalos pedirán a los niños que hagan lo mismo. «Que ellos elijan a una persona mayor para ayudarla y llevarle un detallín, que seguro que les hace mucha ilusión a todos. Es una colaboración intergeneracional», recalca.

Para idear estos regalos los voluntarios que colaboran con ellos han creado con sus manos todos los paquetes, que serán una sorpresa para los que disfruten de esta actividad desde las 17 horas del lunes. En total se harán cien detalles.

A lomos de un burro

Estos personajes contarán con un vestuario especial creado por el propio Constantino Menéndez para la ocasión. «Lo estoy ultimando pero lo estamos cuidando con mucho mimo», indicó el diseñador. Su llegada será a lomos de un burro, propiedad de un vecino del pueblo que lo cede para la actividad.

«'Las Salguerinas' pueden aparecer en cualquier parte del concejo por eso no descartamos que en otros años si la idea cuaja pueda hacerse en otros pueblos de Castrillón», insisten. El proyecto se ha difundido entre otros artistas asturianos, que se han ofrecido a colaborar para completarlo y ya les han llegado algunas ideas para crear una canción que narre la historia de las mujeres. No son los únicos ya que el proyecto de dinamización tendrá también una vertiente gastronómica. El restaurante Casa Nuevo dará forma a un menú especial y un postre de la carta que llevará el nombre de 'Las Salguerinas'

Además de el acto «mágico» del día 24, la Asociación de Vecinos de Pillarno ha dado forma a un programa de actividades especial para la Navidad. Comenzará el día 21 con un taller de juguetes artesanales, que se celebrará en el centro social de El Foxaco a las 17.30 horas. Por otro lado, el 30 de diciembre se hará una ruta senderista por la zona por la que pasearán 'Las Salguerinas'. Terminará el 4 de enero con un cuentacuentos a las 17.30 horas, también en El Foxaco.