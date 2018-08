«La salud es global y afecta a humanos, animales y al medio ambiente»

Aunque su sencillez lo impide reconocerlo, la microbióloga Teresa Coque González (Madrid, 1963) es, desde su puesto en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, una autoridad en la Microbiología, como lo evidencian los 150 artículos publicados o los diez capítulos que lleva firmados en diferentes libros, centrada en la resistencia a los microbios. Es uno de los tres científicos españoles que pertenece al Consejo Científico Asesor de la Iniciativa de Programación Conjunta de Resistencia a los Agentes Antimicrobianos, donde ejerce la vicepresidencia. Ayer habló de ello en La Granda.

-¿La resistencia a los microbios afecta a unos países o es un problema mundial?

-Ahora mismo se entiende como un reto global en salud. Se ha identificado como un problema de salud pública cuya solución requiere la intervención de diferentes países. Se debe invertir dinero y coordinar las acciones porque, de lo contrario, no se solucionará el problema.

-¿Por qué se ha llegado a esta situación?

-Estamos haciendo una serie de cosas que desequilibran la ecología microbiana. Tenemos que comprender lo que hacemos porque esos desequilibrios aumentan el riesgo de que cojamos infecciones o transmitamos patógenos para los que no tengamos elementos con los que combatir.

-Se habla de la resistencia a los antibióticos, pero también hay problemas con desinfectantes.

-Eso se conoce desde siempre. Los patógenos son resistentes a metales pesados. Hay muchos productos antimicrobianos que usamos habitualmente. Todo lo que usas crea una selección, pero eso no significa que sea malo. Lo que supone es que un uso excesivo, que es lo que sucede en la actualidad, crea bacterias resistentes a los antibióticos, a las sustancias que utilizamos para combatirlas. Es lo que sucede en la actualidad.

-¿La respuesta llega a tiempo o nos hemos concienciado muy tarde?

-Nos hemos concienciado muy tarde. En parte porque los sistemas de comunicación han mejorado mucho. Lamentarse del pasado no sirve para nada. Tenemos que concentrarnos en el problema que tenemos que es muy grande en hospitales y también en el ambiente. Y adoptar las medidas necesarias.

-¿Por ejemplo?

-La primera es no utilizar indiscriminadamente antibióticos. No contaminar ni utilizar otro tipo de antimicrobianos como puede ser insecticidas, pesticidas, herbicidas, fertilizantes... Muchas cosas que también cambian la ecología.

-Al margen de respetar las indicaciones médicas, ¿qué comportamientos puede adoptar el ciudadano?

-Hay una campaña para concienciar sobre los antibióticos, no se puede abusar de ellos. Debemos hacer un uso racional en hospitales y primaria y no automedicarnos. Eso es lo principal. Y luego no abusar de los químicos, no tirar los fármacos a la basura, ya que contaminan y aumentan la resistencia de los microbios, desechar bien los metales pesados...

-O sea que habrá que utilizar el punto Sigre de las farmacias también para los envases.

-Sí. Todo se relaciona con la microbiología. Hay que cuidar nuestro entorno en general. Hay que hacer un uso racional de todo, incluso en un cambio de dieta.

-Es algo que afecta a todo el medio ambiente, no sólo la salud.

-Es lo que se llama salud global. Es una perspectiva: debemos considerar que tenemos una salud que afecta a los humanos, a los animales y al medio ambiente. Todo está relacionado. Cualquier cambio físico, medio ambiental afecta a nuestro microbioma, a nosotros.

-Supongo que todo esto habrá revolucionado la microbiología.

-El mundo de los microbios se conoce desde hace mucho tiempo. Antes estudiábamos un microbio, un patógeno. Las teorías de la ecología se conocen desde hace muchos años, pero no habíamos podido estudiar las comunidades de microbios, el microbioma. Ahora podemos hacerlo. Es verdad que ha cambiado nuestra visión del mundo.

-Es la vicepresidenta de un consejo científico internacional con tres investigadores españoles. ¿Esto es frecuente?

-En parte es casualidad y en parte no. España es puntera en investigación en Microbiología y hay muchos buenos microbiólogos. Se da la casualidad de que coincidimos.