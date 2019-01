Salud Mental atendió en 2017 a 225 víctimas de violencia de género Alba Barreiro, Luisa García Solar y Rosa Ajenjo, el equipo multidisciplinar del programa. / MARIETA Reciben atención psicológica especializada para recuperar su proyecto de vida tras años de culpa y anulación CRISTINADEL RÍO AVILÉS. Lunes, 28 enero 2019, 02:55

225 mujeres víctimas de violencia de género estuvieron en contacto en 2017 con el programa de atención psicosocial a la mujer, integrado en la red asistencial de Salud Mental y atendido por una psicóloga clínica a tiempo completo, con el apoyo de una trabajadora social y una enfermera especializada. En él se abordan terapias individuales, familiares o grupales, incluso combinadas, para que la víctima recupere la confianza y la autoestima en sí misma tras años de anulación personal y sentimiento de culpa. Un proceso que siempre empieza por identificar la situación. «A veces hay cosas que nos duelen tanto que evitamos ponerle nombre porque entonces habría que buscar una solución», un mecanismo de defensa para ocultar una situación dolorosa que Luisa García Solar, la psicóloga responsable del programa, está acostumbrada a ver.

No existe un perfil definido, aunque las mujeres que llegan a este programa sí tienen en común haber sufrido entre seis y once años de violencia de género en todas sus manifestaciones: psicológica, económica y física. De hecho, «pocas veces es solo violencia física». Sí se ha apreciado el aumento de mujeres jóvenes, aunque siguen siendo minoría, y un crecimiento «significativo» de las mayores de setenta años. «Esto es fruto de las campañas de sensibilización, que a lo mejor no llegan a las víctimas, pero sí a sus hijos, que reconocen la situación. La información que se da no se da al azar», defiende. El programa trabaja con mujeres que sufren violencia por parte de cualquier hombre, independientemente de que sea familiar o no.

Más de un tercio de las víctimas (34%) accede a este recurso a través del Centro Asesor de la Mujer, que recibe todos los partes médicos que el Hospital Universitario San Agustín remite al juzgado. Tras él, el canal de acceso más importante es la propia red de Salud Mental, seguida de Atención Primaria. La implicación de este primer escalón de la atención médica es muy valioso y ha sido fundamental para la detección y el aumento del número de casos que llegan hasta el programa. «No podemos olvidar que los múltiples dolores por los que se llega a una consulta médica, las somatizaciones, los trastornos gastrointestinales, la tristeza, la apatía, la ansiedad o el abuso del alcohol pueden ser el primer síntoma de una situación escondida que habitualmente tiene lugar en el ámbito privado. Estos son los síntomas por los que consultan a su médico de Atención Primaria y por eso es tan importante que estén alerta», explica García Solar.

En 2016 las derivaciones solo eran del 7%, algo que llamó la atención del equipo, que se encargó de dar a conocer su existencia y su trabajo entre los médicos. Los resultados fueron notorios, el número de casos aumentó en un 144% en tan solo un año, hasta representar en 2017 el 18% del total.

Primer informe

El primer contacto de la víctima con el programa es Rosa Ajenjo, la trabajadora social que revisa su historia clínica, elabora un informe y concierta la primera cita con la psicóloga. «Cuando las conozco, trato de clarificar situación y saber cómo están viviendo y qué es lo que más les preocupa», un acercamiento que requiere delicadeza. «Claro que abordo el tema del maltrato, pero no suelo empezar hablando sobre ello de mano» porque les cueste abrirse y son «bastante reservadas» por «las condiciones de aislamiento que padecen desde hace tiempo», añade García Solar. «Pregunto por su vida, por el trabajo, la familia, los estudios y trato de crear un ambiente agradable». Aún así, no siempre esta aproximación es exitosa, entonces «solo cojo cuatro datos».

El entorno de trabajo es importante. Ninguna de las tres profesionales trabaja con bata y sus despachos son entornos amables. Aunque, por encima de todo, ellas destacan que «lo fundamental es tener tiempo» para ganarse esa confianza y romper la barrera o temor inicial. No se puede olvidar que «vienen aquí porque las mandan y algunas llegan con ideas poco claras». Es más, algunas no regresan tras ese primer contacto. «A ellas les cuesta venir aquí. Siempre nos identificamos y les explicamos que es un programa de atención a víctimas de violencia de género y es muy habitual escuchar: 'no, si a mí no me pega'», añade la psicóloga. De ahí, la importancia del tiempo «porque te permite generar una relación con esa persona».

Luisa García Solar realiza varias entrevistas de evaluación y va acordando con la mujer algunos ejercicios. Con cierta frecuencia implica a la familia y a algunas las deriva a los trabajos en grupo que coordina Alba Barreiro, enfermera especialista en salud mental y que trabaja la relajación y la atención plena, un concepto popularizado también por su denominación anglosajona 'mindfulness'.

Trabajo colectivo

El primer contacto con Barreiro es siempre individual, aunque dos veces al año forma un grupo de trabajo en el que se refuerzan esas técnicas. Son ocho sesiones de dos horas y medida de duración, un día a la semana, con la presencia de las tres profesionales. «Conseguir la atención plena es el primer enganche, luego ya trabajamos otros temas y terapias. Son personas con mucha dificultad para sentir y vivir el presente porque están en el pasado o están en el futuro por el temor a no saber qué va a ser de ellas y se pierden el presente. Ese es uno de los objetivos de la atención plena», explica.

Los beneficios del programa y del grupo son evidentes para el equipo porque «rompe el aislamiento y afloran cosas muy ocultas». Propicia que se conozcan entre ellas y establezcan vínculos aunque los grupos parezcan, a priori, variopintos. Las mujeres se dan cuenta de que comparten mucho más que una situación de violencia de la que hablan con naturalidad en el grupo. «Nunca somos nosotras las que sacamos el tema», ejemplifica Barreiro que cita la ira, el amor, la pena, la culpa o la vergüenza como temas de reflexión. «Resulta siempre muy interesante porque se generan muchas conductas de solidaridad entre ellas. La comunicación no verbal es, además, muy interesante. A veces no hace falta decir nada», valora la enfermera.

Los resultados los miden en un cuestionario final que desvela la mejora del estado consciente y otros sentimientos como la emoción o la ansiedad. Parte de este trabajo colectivo son 'deberes' consistentes en experimentar y prestar atención a cosas y situaciones de la vida cotidiana. Después, se habla de ello y comparte. Todas las sesiones concluyen de forma práctica, con una sesión de relajación y atención plena dirigida por Alba Barreiro, que incluso ha grabado un CD para que puedan practicar en sus domicilios.

Se trata, en definitiva, de proveer a estas mujeres de «herramientas para ver e identificar su entorno y reconstruir una realidad destructiva». Que recuperen la confianza en su criterio y el control de su vida.