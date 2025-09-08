San Adriano homenajea a sus güelos, Guillermo y Ana María Los festejos de la parroquia concluyen hoy con la comida popular y la música del Grupo Greasse y el dj Abel SM

C. R. AVILÉS. Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Guillermo Fernández Rodríguez y Ana María Pulido Elías son el güelo y la güela que este año han recibido el reconocimiento de su parroquia, San Adriano, en unos festejos que celebran hoy su día central.

Tras una misa por los enfermos amenizada por el Orfeón de Castrillón, tuvo lugar este sencillo pero emotivo homenaje al que siguió el reparto del bollo y el vino a los socios.

Hoy , lunes, se celebrará una misa solemne y la procesión que reúne cada año a cientos de romeros, amenizada por la Banda de Gaitas de Castrillón, a las 12.45 horas. El Grupo Greasse pondrá música a una sesión vermú que comenzará a las 13.30 horas y también a la sobremesa tras la comida popular que comenzará a las 14.30.

A las seis de la tarde habrá una misa rezada en la capilla de San Adriano y, a partir de las 19.30 horas, la música del dj Abel SM.